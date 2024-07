Nuova Alfa Romeo Giulia: alla fine sarà una versione ibrida a primeggiare?

Nuova Alfa Romeo Giulia arriverà nella primavera del 2026 e sarà la grande novità di quell’anno per la casa automobilistica del Biscione. Questa auto sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Giulia: se si farà l’ibrida sarà sicuramente la versione più popolare della futura generazione

Originariamente la nuova Alfa Romeo Giulia avrebbe dovuto avere solo versioni elettriche con la top di gamma la Quadrifoglio da circa mille cavalli e tempi di ricarica davvero impressionanti. Tuttavia più passa il tempo più sembra probabile che alla fine qualche versione termica possa esserci. Si parla ovviamente di versioni ibride e si ipotizza che queste se saranno confermate potrebbero essere le più popolari in assoluto tra le versioni proposte nella gamma della seconda generazione della berlina di segmento D.

Nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico quasi da berlina coupè e sarà fatta per ottenere successo non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Sicuramente con il debutto di Stelvio il prossimo anno avremo le idee più chiare su quello che sarà il design di questa auto dato che comunque ci sarà una certa somiglianza per garantire una sorta di family feeling fondamentale per il brand del Biscione.

La piattaforma STLA Large è multienergia e dunque si presta bene anche a versioni termiche. La nuova Alfa Romeo Giulia ibrida siamo sicuri che monterà un motore di altissimo livello che garantirà prestazioni eccezionali. Vedremo dunque se arriverà la conferma che alla fine una versione di questo tipo troverà spazio nella gamma della seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.