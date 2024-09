Nuova Alfa Romeo GTV: sarà così la futura top di gamma del Biscione?

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere la futura ciliegina sulla torta di una rinnovata gamma della casa automobilistica del Biscione. Si vocifera che potrebbe trattarsi di una futura berlina coupè al di sopra della nuova Alfa Romeo Giulia nella futura gamma dello storico marchio milanese.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo GTV che forse vedremo entro il 2030

Di una nuova Alfa Romeo GTV si parla già da un po’ ma la verità è che al momento notizie certe non ve ne sono. Qualcuno però ritiene che se le cose per Alfa Romeo dovessero andare bene allora ipotizzare l’arrivo di un simile modello come futura top di gamma del marchio potrebbe non essere più una utopia.

Una vettura di questo tipo potrebbe nascere su piattaforma STLA Large ed essere prodotta in Italia presso lo stabilimento di Cassino. A proposito della nuova Alfa Romeo GTV oggi vi segnaliamo un render del creatore digitale Salvatore Lepore che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro e atteso modello della casa automobilistica del Bicione.

Come potete notare si potrebbe trattare di una vettura molto sportiva e aerodinamica che potrebbe stare davvero bene nella gamma di Alfa Romeo che come più volte specificato dal numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato non punterà solo su SUV e crossover ma anche su berline e coupé. Vedremo dunque se ci sarà in futuro la conferma che un modello di questo tipo potrà effettivamente fare parte dell agamma della casa milanese entro il 2030.