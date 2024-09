Stellantis partecipa a VEM2024 con i marchi Citroën, Leapmotor e Maserati

Stellantis sarà presente alla Fiera dei veicoli elettrici di Madrid, VEM2024, dal 13 al 15 settembre, in Plaza de Colón a Madrid, con i marchi Citroën, Leapmotor e Maserati. Protagonista dello spazio Citroën sarà la Nuova Citroën ë-C3 100% elettrica. Inoltre, chi parteciperà al VEM2024 potrà provare le Citroën ë-C4 e ë-C4

Da parte sua, nello spazio della concessionaria Mosancar il pubblico potrà vedere per la prima volta in Spagna i modelli T03 e C10 100% elettrici di Leapmotor. Inoltre, presso lo stand della concessionaria Astara Retail sarà possibile vedere il primo SUV del Tridente con variante 100% elettrica, la Maserati Grecale Folgore.

L’elettrificazione è una priorità per Stellantis, inclusa nel suo piano strategico Dare Forward 2030. Attualmente, il Gruppo commercializza 65 modelli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in) in Spagna di 11 marchi (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot). Una gamma completa in cui puoi trovare di tutto, dalle utilitarie urbane compatte ai SUV, alle berline, ai 4×4 o alle supercar.

Stellantis dispone inoltre di un ampio catalogo di servizi che facilitano l’accesso ai veicoli elettrici. Al VEM2024, Free2Move eSolutions offrirà consigli e proposte per apparecchiature di ricarica completamente adatte alle esigenze dei singoli clienti, dei professionisti e delle flotte presso lo stand Citroën e sarà presente insieme ai suoi partner di installazione approvati.

Per Citroën scegliere un’alternativa di mobilità elettrificata significa non rinunciare al comfort, alla tecnologia, all’abitabilità e al piacere di guida. Un buon esempio di questa filosofia può essere visto nello spazio del marchio al VEM2024: la Nuova Citroën ë-C3 .

La Nuova Citroën ë-C3 è una compatta urbana destinata a diventare una pietra miliare nel suo segmento, non solo per le sue prestazioni elettriche ma per la sua visione innovativa del comfort, presente sia nella luminosità che nella spaziosità degli interni della C-Zen Lounge. come nelle sue pratiche tecnologie e nella sospensione progressiva di ammortizzatori idraulici o nella nuova generazione di sedili Citroën Advanced Comfort, che fanno il loro debutto in questa categoria.

La Nuova Citroën ë-C3 rivoluziona la mobilità elettrica. Offre un alto livello di versatilità, con più di 300 km di autonomia, grande abitabilità, comfort di bordo degno del marchio e tutte le dotazioni tecnologiche diventate indispensabili. Il tutto a partire da 23.800 euro senza contare gli aiuti del Piano Moves. Disponibile anche in modalità noleggio per privati, a partire da 99€ al mese, tutto compreso, con il Piano MOVES.

Chi verrà a VEM2024 avrà anche l’opportunità di testare la gamma di berline elettriche “Made in Spain” composta dalle Citroën ë-C4 e ë-C4X , prodotte esclusivamente da Stellantis Madrid e che hanno recentemente incorporato una nuova 156 Motore “zero emissioni” HP (115 kW). La sua batteria di ultima generazione da 54 kWh le consente di raggiungere un’autonomia di 420 km nel ciclo combinato WLTP, cifra che può aumentare sui percorsi urbani.

L’offerta di prodotti elettrici al 100% di Leapmotor International integra la tecnologia esistente di Stellantis e il portafoglio di marchi iconici e offrirà soluzioni di mobilità più accessibili ai clienti di tutto il mondo. Al VEM2024, i modelli T03 e C10 saranno esposti nello spazio della concessionaria Mosancar. La Leapmotor T03 è una piccola cinque porte del segmento A con interni da segmento B. Non è solo elegante, ma anche piacevole da guidare, offrendo un’autonomia WLTP di 265 km (395 km nel ciclo urbano).

Il Leapmotor C10 è prodotto in conformità con gli standard internazionali di design e sicurezza. È un modello basato sulla tecnologia LEAP3.0, un’architettura sviluppata da Leapmotor che dispone di una tecnologia elettrica intelligente leader del settore. Ciò include un’architettura centrale che integra elettronica ed elettricità, a cui si aggiunge la tecnologia CTC (cell-to-chassis) e il suo iconico abitacolo intelligente.

Si tratta di un veicolo familiare del segmento D, completamente equipaggiato per offrire la migliore esperienza di viaggio e di guida del segmento. Offre un’autonomia WLTP di 420 km.

Maserati è orgogliosa di essere un marchio di lusso italiano che festeggia a dicembre 110 anni di storia, un periodo in cui l’innovazione è sempre stata un pilastro fondamentale per continuare a offrire il massimo delle caratteristiche del design e della sportività italiana in tutti i suoi modelli. Valori presenti nel suo percorso verso l’elettrificazione, dal momento che tutti i suoi modelli con una variante elettrica disponibile – inclusa sotto il nome “Folgore” – mirano a offrire le massime prestazioni elettriche per i suoi modelli Grecale, GranTurismo e ora anche. , Gran Cabrio Folgore.

Presso lo stand della concessionaria Astara Retail è possibile ammirare la Maserati Grecale Folgore , il primo SUV del Tridente con variante 100% elettrica. Come le versioni termica e ibrida, la Grecale Folgore è realizzata interamente in Italia, dotata di una batteria da 105 kWh di capacità e di tutti gli elementi prestazionali del tridente. I suoi 820 Nm di coppia vengono trasmessi immediatamente grazie alla sua propulsione 100% elettrica che offre più di 500 CV e una velocità massima di oltre 200 km/h.

Il SUV a emissioni zero di Maserati offre un’esperienza di ricarica all’altezza dell’eccezionale DNA quotidiano del SUV italiano, poiché la batteria ad alta efficienza con capacità di 400 V è pronta per offrire le massime prestazioni nei viaggi urbani e combinati. Inoltre, i suoi clienti avranno accesso a un’eccezionale soluzione di ricarica domestica e pubblica con la wallbox Maserati e una delle reti di ricarica più estese sul mercato.