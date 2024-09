Lancia protagonista ad Amiki Miei 2024 domenica 15 settembre

La Nuova Lancia Ypsilon sarà protagonista aprendo la parata di vetture storiche prevista per domenica 15 settembre, in occasione dell’edizione 2024 di Amiki Miei. Questo evento biennale, giunto alla sua nona edizione, è stato istituito nel 2008 dall’ex campione di rally Miki Biasion, ed è dedicato agli appassionati del marchio Lancia. Quest’anno la manifestazione si terrà a Torino, la città dove Lancia è stata fondata nel 1906 e che ospita tuttora la sede centrale. Proprio qui è stata progettata, sviluppata e disegnata la Nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova era del brand.

Domenica 15 settembre tornerà Amiki Miei e Lancia sarà protagonista con la nuova Ypsilon

L’iniziativa privata Amiki Miei è un raduno internazionale imperdibile per gli appassionati di Lancia, con particolare attenzione alla leggendaria Delta. Ogni due anni, migliaia di appassionati si riuniscono per una giornata dedicata alla passione per i motori e alla storia del Rally. Questo evento celebra il forte legame tra Miki Biasion e la Delta, vettura con cui il campione ha conquistato i titoli di Campione del Mondo Rally nel 1988 e nel 1989. Le vittorie di Biasion hanno contribuito a consolidare il prestigio di Lancia come il marchio con il maggior numero di successi nel rally.

Grazie alla sua esperienza e alla profonda sensibilità per il mondo del rally, Miki Biasion ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo della Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni che inaugura la nuova era del marchio. Inoltre, Biasion ha contribuito alla realizzazione della Ypsilon Rally 4 HF, il modello che segnerà il tanto atteso ritorno ufficiale della casa automobilistica piemontese nel mondo del rally. Questi due modelli rappresentano una perfetta fusione tra tradizione e innovazione, riaffermando il legame storico tra Lancia e le competizioni.