La Peugeot e-208 non sarà più venduta in Brasile

Peugeot ha annunciato la fine delle vendite della Peugeot e-208, la sua berlina 100% elettrica, in Brasile. Arrivato nel 2021, il modello non è più disponibile per l’acquisto, poiché le sue scorte sono state completamente esaurite. Secondo il marchio, la strategia ora è quella di concentrarsi su un unico veicolo passeggeri elettrico e un veicolo commerciale elettrico.

Stop alle vendite per Peugeot e-208 in Brasile, il leone in quel mercato preferisce concentrarsi sulla E-2008

Attualmente, Peugeot offre solo la Peugeot e-2008 e l’E-Expert come opzione di veicoli elettrici nel paese. La Peugeot e-208, importata dall’Europa, è stata rimossa dal sito ufficiale del marchio nel paese. Originariamente, il modello cmpatto elettrico è stato lanciato al prezzo di 276.000 R$, ma negli ultimi mesi è stato possibile trovarlo in promozioni vicine ai 220.000 R$.

La Peugeot e-208 aveva un motore da 136 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. La sua batteria da 50 kWh garantiva un’autonomia di 362 km. Con l’uscita dal mercato, chi è interessato ai modelli elettrici di Peugeot dunque dovrà optare per alternative come l’e-2008 e l’E-Expert.

Rinnovato nel luglio 2024 per il mercato brasiliano, il SUV elettrico di Peugeot diventerà l’unico modello passeggeri del marchio a utilizzare una batteria. Questo modello ha ricevuto aggiornamenti estetici e tecnologici, ma il prezzo non è stato ancora confermato; si stima che sarà nella fascia dei 200.000 R$, simile al prezzo del SUV elettrico pre-restyling.

Tra le novità, il motore elettrico è passato da 136 CV a 158 CV, mantenendo una coppia di 26,5 kgfm. Questo aggiornamento consente al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 8,9 secondi e raggiungere una velocità massima limitata a 150 km/h. Inoltre, la capacità della batteria è aumentata da 50 kWh a 54 kWh, estendendo l’autonomia da 234 km a 261 km secondo Inmetro.