Ferrari elettrica avvistata in un video in fase di test

Prima del suo debutto ufficiale, il prototipo della prima Ferrari elettrica è stato avvistato durante i test vicino allo stabilimento di Maranello. Il video pubblicato sul canale di Acriore ci offre un’anteprima dettagliata del modello elettrico della casa automobilistica del cavallino rampante. Sebbene il veicolo sia coperto da una mimetica e presenti uno scarico finto, il grande adesivo giallo ad alto voltaggio sulla parte anteriore e posteriore conferma chiaramente che si tratta di un’auto elettrica.

In un video nuovo avvistamento per la prima Ferrari elettrica che debutterà nel 2025

Mentre il veicolo passa, si possono sentire chiaramente i rumori di scarico, il che suggerisce che la Ferrari sta lavorando a un suo sistema di generazione del rumore. Potrebbe essere qualcosa come il Fratzonic Chambered Exhaust della Dodge per la Charger elettrica. La Ferrari elettrica dovrebbe fare il suo debutto nel corso del prossimo anno, con le vendite ufficiali previste per il 2026. La vettura sarà prodotta nella nuova fabbrica di Maranello, recentemente inaugurata. Dopo il lancio della sua prima ibrida plug-in, la SF90 Stradale, Ferrari prevede che entro il 2026 il 60% delle sue vendite sarà rappresentato da veicoli elettrici (EV) o ibridi plug-in (PHEV). Inoltre, Ferrari costruirà batterie, motori elettrici e inverter nel suo nuovo e-building. Inoltre secondo indiscrezioni l’azienda sta già lavorando al suo secondo EV.

Ricordiamo che nei mesi scorsi sia il CEO della Ferrari Benedetto Vigna che il Presidente John Elkann hanno detto di aver provato questa auto che ha dato loro le stesse sensazioni di una normale super car del cavallino rampante. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello nel corso delle prossime settimane.