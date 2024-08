Dodge, come funziona lo scarico della Charger Daytona EV che “canta” come un V8

Da vent’anni a questa parte, la Dodge Charger è diventata celebre per il suo design aggressivo, le performance eccezionali e, in particolare, il suo poderoso motore V8. Con la presentazione della Charger Daytona EV a marzo, questo nuovo modello elettrico ha dimostrato di possedere importanti caratteristiche che richiamano al cara muscle car.

Il suo aspetto angolare e a una potenza massima di 670 cavalli non tradisce la tradizione di un nome e un marchio che ha sempre garantito emozioni e accelerazione brutale. Rimaneva da scoprire il sound della Charger Daytona, visto che il prototipo del 2022 vantava uno “scarico a camera Fratzonica” che prometteva una sonorità intensa nonostante si tratti di un motore elettrico. La risposta, tempo dopo, è giunta a noi, anche in formato video.

Dodge ha condiviso sui social media un video che mostra una Charger Daytona di produzione che passa sotto un cavalcavia (non è un caso), offrendo un’anteprima del suono che caratterizzerà il veicolo una volta che troveremo disponibile sul mercato più avanti quest’anno. Come previsto, sebbene il rumore sia sintetico, ricorda sorprendentemente il rumore di un motore V8.

Questo effetto sonoro, ovviamente artificiale, è generato dal Fratzonic Chambered Exhaust citato precedentemente. Dodge non ha fornito dettagli specifici sul funzionamento di questo sistema, ma si sa che impiega due radiatori passivi per creare un suono che cresce con la velocità del veicolo. Il prototipo, infatti, era in grado di produrre fino a 126 decibel, ma non è certo se il modello di produzione raggiungerà un livello così impressionante per il proprio rombo.

In ogni caso, la Dodge, con il suo sistema che tenta di “pescare” il sound dal passato, potrebbe entrare in conflitto con le normative sul rumore che sono state introdotte in alcune città, per esempio New York. Dal video pubblicato dal marchio americano, il “rombo dello scarico” sembra abbastanza convincente. Senza conoscere il contesto del video, potremmo persino essere ingannati nel pensare che provenga da un’auto a benzina con motore brutale. Il rombo lascia ascoltare anche un sottile lamento acuto quando la Charger Daytona accelera, che richiama sia il suono dei motori elettrici che quello di un compressore. Essendo un veicolo elettrico, c’è anche la modalità Stealth che disattiva il sistema Fratzonic.