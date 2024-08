John Elkann: “Stellantis e Ferrari puntano anche sull’idrogeno”

John Elkann, presidente della Ferrari e del gruppo Stellantis, è stato recentemente intervistato da CNBC. Durante l’intervista, Elkann ha discusso di numerosi argomenti, iniziando con un omaggio alla figura del nonno, l’Avvocato Agnelli, e ricordando Sergio Marchionne. Quest’ultimo aveva immaginato la creazione di un polo del lusso che includesse Maserati, Ferrari e Alfa Romeo.

John Elkann ha condiviso un importante insegnamento ricevuto da suo nonno: l’importanza di ascoltare e imparare, ma soprattutto di saper chiedere e porre domande. Ha sottolineato come l’Avvocato Agnelli fosse particolarmente abile in questo aspetto. Parlando di Sergio Marchionne, Elkann lo ha descritto come un “mentore,” spiegando che ha avuto la fortuna di lavorare con lui per 14 anni. Ha inoltre ricordato che quest’anno sarebbero stati vent’anni dall’inizio della collaborazione di Marchionne con l’azienda, definendolo “una persona unica.”

John Elkann ha successivamente discusso della Ferrari, menzionando il recente lancio della splendida 12Cilindri. Ha spiegato che Ferrari gestisce le vendite attraverso un sistema di ordini arretrati, o backlogs, il che significa che le auto vendute oggi saranno consegnate ai clienti tra un paio d’anni. Questo approccio distingue Ferrari dalle altre aziende del lusso, rendendo il loro modello di business più prevedibile. Inoltre, Elkann ha evidenziato che Ferrari ha una minore esposizione al mercato cinese rispetto ad altre società del settore, il che rappresenta un ulteriore elemento distintivo.

John Elkann ha riconosciuto che mentre la Ferrari sta ottenendo ottimi risultati, Stellantis ha attraversato un periodo più difficile nel semestre scorso. Ha spiegato che l’industria automobilistica sta affrontando molte sfide competitive, tra cui cambiamenti normativi e tecnologici. Elkann ha sottolineato che, se da un lato queste dinamiche sono entusiasmanti poiché favoriscono l’innovazione e spronano a migliorare, dall’altro comportano anche una maggiore volatilità e sfide più complesse.

John Elkann ha evidenziato che Stellantis ha un progetto chiaro e ben definito, che pone grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ha sottolineato l’importanza di utilizzare le risorse nel modo più efficiente possibile e con il minimo impatto. Il presidente di Stellantis ha espresso l’ambizione del gruppo di operare in un ambiente decarbonizzato, cercando soluzioni per rendere i veicoli il più possibile a basse emissioni di carbonio. Ha inoltre aperto alla possibilità di adottare nuove tecnologie, come l’idrogeno, per affrontare queste sfide ambientali.