Citroen e-Berlingo: partita la produzione in Spagna

Arrivano notizie interessanti da Citroën. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha comunicato che nelle scorse ore ha iniziato a produrre i nuovi Citroen e-Berlingo e e-Berlingo Van, le versioni elettriche di questi veicoli commerciali.

La produzione è stata avviata questo mercoledì 15 dicembre presso lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna, secondo la società che lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale.

Citroen Berlingo giunto alla sua terza generazione, viene prodotto nello stabilimento della Galizia da 25 anni. Dal 1996, più di tre milioni di unità hanno lasciato gli stabilimenti per l’esportazione nei cinque continenti.

Il direttore di Citroën per Spagna e Portogallo, Nuno Marques a proposito di questa importante novità ha dichiarato che l’avvio della produzione di Citroen e-Berlingo ed e-Berlingo Van rappresentano il culmine della strategia di elettrificazione che il marchio francese ha intrapreso per quello che concerne il settore dei veicoli commerciali.

Il dirigente di Stellantis inoltre mette in evidenza anche che questi due modelli pur essendo elettrici al 100 per cento hanno le stesse capacità di carico e garantiscono gli stessi volumi delle controparti a combustione.

Marques ha pure aggiunto che le funzioni di assistenza e di sicurezza sono uguali a quelle dei normali Citroen Berlingo. Citroen e-Berlingo è disponibile in due taglie, M e XL, con una capacità di carico che arriva fino a 2.126 litri, ed è proposta in tre finiture, Live Pack, Feel Pack e Shine.

Questo modello è dotato di una batteria agli ioni di litio da 50 kilowattora (kWh), 136 cavalli e un’autonomia che può raggiungere i 280 chilometri, secondo il ciclo WLTP.

Attraverso applicazioni come MyCitroën è possibile accedere a funzioni come la ricarica programmata o il precondizionamento termico interno. Inoltre, l’app Free2Move offre il servizio Charge My Car, che dà accesso a migliaia di punti di ricarica pubblici in tutta Europa.

Il direttore dello stabilimento di Vigo, Ignacio Bueno ha invece ricordato come questo modello è ormai emblematico del lavoro svolto nella sua fabbrica visto che ormai da 25 anni viene prodotto proprio li.

“Con più di tre milioni di unità, è il veicolo più prodotto sulle nostre linee di produzione. Qualità, affidabilità e prestazioni per i nostri clienti in tutto il mondo, la cui soddisfazione è la nostra ragion d’essere”, ha affermato.

Vedremo dunque come i clienti di Stellantis accoglieranno sul mercato il nuovo furgone elettrico di Citroen. Le aspettative per questo modello sono abbastanza elevate da parte dei dirigenti della casa transalpina.

