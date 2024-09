Peugeot 3008 Plug-in Hybrid: aperti gli ordini

Dopo il lancio del nuovo Peugeot E-3008 completamente elettrico e del 3008 Hybrid, la casa automobilistica del Leone ha aperto gli ordini per la Peugeot 3008 ibrida plug-in 195 e-DCS7 del suo SUV Fastback. Questo motore altamente efficiente offre un’autonomia di 87 km in modalità completamente elettrica, ampliando così le opzioni per un numero maggiore di automobilisti e rispondendo meglio alle loro esigenze.

Anche in Italia aperti gli ordini per la nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid

La nuova Peugeot 3008 è uno dei SUV elettrici più compatti della categoria dei SUV elettrici del segmento C grazie alle sue dimensioni ( lunghezza: 4,54 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,64 m). Offre inoltre molto spazio per passeggeri e bagagli. Il volume del bagagliaio della Peugeot 3008 è di 520 litri, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti il ​​volume massimo è di 1.480 litri. La nuova 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 sarà disponibile nelle varianti di equipaggiamento Allure e GT all’inizio dell’ordine.

La Peugeot 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 Allure include di serie: sistema di accesso e avviamento senza chiave, telecamera per la retromarcia HD, sensori di parcheggio posteriori, fari e fanali posteriori a LED, cerchi in lega da 19 pollici (48 cm) a due tone, Peugeot i-Cockpit con due display digitali da 10 pollici (25,4 cm), sistema di infotainment Peugeot i-Connect Connected, caricabatterie di bordo 3,7 kW, monofase. La versione Allure è disponibile a partire da un prezzo consigliato di 44.950 euro.

La Peugeot 3008 Ibrida Plug-In 195 e-DSC7 GTcomprende, tra l’altro, di serie oltre ad Allure : verniciatura bicolore con tetto nero, rivestimenti in Alcantara, cerchi in lega da 20 pollici (50,8 cm), fari pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone elettrico, sedili anteriori e volante riscaldati. , ricarica wireless dello smartphone, illuminazione ambientale personalizzabile, PEUGEOT Panorama i-Cockpit® con schermo da 21 pollici (53,3 cm), i-Toggles personalizzabili, PEUGEOT i-Connect Advanced Connected Infotainment System. Il prezzo di acquisto per questa variante di equipaggiamento parte da 49.950 euro.