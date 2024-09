Citroën lancia Ami Tonic, una serie speciale e limitata 

Citroën festeggia il quarto anniversario di Ami con il lancio della serie speciale Ami Tonic, una versione limitata della minicar elettrica innovativa. Questa versione del quadriciclo di Citroen si distingue per la nuova livrea Night Sepia, un elegante colore marrone scuro che conferisce alla vettura un aspetto sofisticato e distintivo. Con questa edizione esclusiva, Ami raggiunge il top della gamma, combinando stile, funzionalità e design in modo senza precedenti.

Ami Tonic è la nuova serie speciale della minicar elettrica di Citroën

La Citroen Ami Tonic migliora ulteriormente la minicar elettrica aggiungendo accessori già presenti nelle altre versioni, ma prevedendo per loro dettagli decorativi vivaci e distintivi. Le barre sul tetto nere conferiscono un aspetto sportivo e pratico alla minicar, mentre i dettagli grafici energizzanti accentuano la personalità vibrante di questa piccola vettura. Questi elementi non solo migliorano l’estetica della Ami Tonic, ma la rendono ancora più espressiva e originale.

Ami offre una vasta gamma di accessori che permettono ai clienti di personalizzare la vettura secondo il proprio stile unico. La versione Ami Tonic eleva questa possibilità con un design ancora più particolare, posizionandosi al top della gamma. Questa edizione speciale rappresenta un vero e proprio mix di stile, esclusività e accessibilità, garantendo un’esperienza di guida capace di riflettere la personalità di ciascun conducente.

La serie speciale Ami Tonic è disponibile a partire dal 10 settembre 2024 su Ami Store al prezzo di 9.190 euro, e beneficia degli ecoincentivi. Questa edizione limitata rappresenta una combinazione perfetta di accessibilità e lusso, continuando a incarnare i valori che hanno reso Ami un grande successo.

Dal lancio nell’aprile 2020, Ami ha rivoluzionato la mobilità urbana e periurbana grazie alle sue dimensioni compatte, al motore completamente elettrico e alla facilità di utilizzo, risultando ideale per una vasta gamma di utenti, inclusi i più giovani. Con oltre 50.000 unità vendute in 14 mercati, Ami si è affermata come una scelta popolare e versatile.

In Italia, Ami si conferma come un punto di riferimento nel segmento delle minicar elettriche, detendo una quota di mercato del 43 per cento ad agosto 2024. Anche considerando tutte le motorizzazioni, Ami mantiene una posizione di leadership con una quota che sfiora il 29 per cento, consolidando la sua posizione come uno dei veicoli più apprezzati nel suo segmento.