Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: il Biscione vi farà amare anche l’elettrico

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le due prossime novità per quanto riguarda la casa automobilistica del biscione. La prima ad arrivare sarà la seconda generazione del SUV di segmento D del Biscione intorno alla metà del 2025 a cui poi seguirà nella primavera del 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia. Si tratta di due vetture molto attese che saranno protagoniste nella gamma dello storico marchio milanese per un altro decennio o giù di li.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno capaci di convincere anche i più scettici circa la bontà delle auto elettriche?

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia mostreranno in maniera precisa quella che è la nuova direzione intrapesa dal marchio premium di Stellantis deciso a diventare nel giro di qualche anno un brand globale. Ovviamente ancora una volta Alfa Romeo punterà su prestazioni e sportività. Le due vetture saranno ancora più sportive e aerodinamiche nello stile come ha confermato chi ha avuto il piacere di vedere le prime immagini teaser dei due modelli in anteprima.

In Alfa Romeo sono convinti che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia grazie alle loro capacità al loro desgin e alle loro prestazioni saranno capaci di convincere anche gli alfisti più scettici sulla bontà dell’elettrico. Le due auto che nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino inizialmente dovevano essere solo elettriche. Adesso pare che ci saranno anche versioni ibride anche se la notizia deve ancora essere confermata. Questo in seguito al rallentamento nelle vendite delle auto elettriche che non stanno crescendo come sperato nelle previsioni degli scorsi anni.

Ad ogni modo i dirigenti di Alfa Romeo sono convinti di riuscire a fare il miracolo con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia rendendo simpatiche le auto elettriche anche ai più accaniti detrattori molti dei quali si annidano tra le fila dei fan alfisti che già dicono di non voler comprare le future auto elettriche del Biscione. Vedremo se davvero le cose andranno così o se qualcuno alla fine si lascerà convincere.

Ricordiamo che il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha già fatto sapere che queste auto vanteranno prestazioni eccezionali specie per quanto riguarda le versioni top di gamma Quadrifoglio con potenza intorno ai mille cavalli. Ma le due auto si faranno valere anche in termini di autonomia che dovrebbe superare 700 km con un “pieno elettrico” ma anche come velocità di ricarica passando dal 10 all’80 per cento di autonomia in poco più di 15 minuti. v