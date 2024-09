Citroën Basalt è il modello che unisce design e spazio in un SUV Coupé senza precedenti

Il terzo prodotto del Progetto C-Cube, Citroën Basalt, sorprenderà il mercato con le sue linee fluide e gli angoli inclinati che favoriscono l’aerodinamica. In questo primo teaser, il marchio scopre questo stile promettente.

Nuova immagine per Citroën Basalt: il SUV coupé sta per debuttare in Sud America

Il concetto di SUV Coupé racchiude design audace, comfort e linee uniche che, fino a qualche anno fa, erano considerate esclusive dei veicoli di lusso. Tuttavia, nel caso dell’inedita Citroën Basalt, la casa francese di Stellantis dimostra che la tendenza ha raggiunto segmenti accessibili con un aspetto sorprendente che comprende un’elevata altezza da terra, un cofano alto, un frontale verticale, parafanghi allargati e un lunotto con un angolo maggiore.

Oltre alla proposta visiva differenziata, l’unione tra la robustezza del SUV e la fluidità della Coupé privilegia anche l’aerodinamica, donando un tocco sportivo attraverso le linee inclinate del tetto che si estendono dolcemente verso la parte posteriore. Adottare questo concetto nella Citroën Basalt è stato naturale per Citroën, protagonista da 105 anni dell’innovazione e dell’accessibilità.

L’inedito SUV Coupé Citroën Basalt farà il suo debutto nella regione come terzo membro del progetto C-Cube. Questa audace iniziativa del marchio si è concentrata sullo sviluppo di modelli nuovi e specifici per le diverse esigenze dei consumatori. Il progetto C-Cube, oltre alla Basalt, comprende la C3, l’unica berlina con vocazione SUV sul mercato, e la Nuova C3 Aircross, che è il veicolo con una capacità di sette persone più conveniente della regione. Con una silhouette sorprendente e una proposta esclusiva sul mercato, il SUV Coupé Basalt permetterà a Citroën di conquistare un nuovo pubblico in tutto il Sud America.