Dodge svela un’edizione speciale, ecco il Durango SRT Hellcat Hammerhead

Non si può mettere di accontentare gli appassionati dei potenti motori HEMI. Così arriva il lancio di una nuova edizione speciale di uno dei SUV più sorprendenti al mondo. Si tratta del Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead pronto per il 2025 e dotato di ben 710 cavalli.

“Il Durango SRT Hellcat Hammerhead rappresenta la perfetta combinazione tra il leggendario motore HEMI e l’iconico SUV ad alte prestazioni a tre file,” ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Dodge è sinonimo di performance estreme, e siamo orgogliosi di celebrare questa eredità ad ogni occasione”, continua McAlear.

Il motore HEMI è stato introdotto per la prima volta nella gamma Durango nel 2004, con la produzione di massa iniziata nello stesso anno. I festeggiamenti per questo importante traguardo sono partiti il mese scorso con il lancio di altre due edizioni speciali: la SRT Hellcat Silver Bullet 2025 e la R/T 20th Anniversary.

Tutti i modelli Durango 2025 in edizione limitata sono ora disponibili per l’ordine presso i concessionari, con una produzione evidentemente molto ridotta. I clienti e gli appassionati possono trovare il proprio modello grazie al tool interattivo “Dodge Horsepower Locator” sul sito DodgeGarage.com, che consente di individuare concessionari con modelli disponibili, con aggiornamenti settimanali sulla propria disponibilità.

Il nome “Hammerhead” di questa edizione deriva dai sedili in pelle Laguna color Hammerhead Grey, in perfetta armonia con l’elegante carrozzeria blu scuro “Night Moves”. Altre caratteristiche distintive includono anche sedili in pelle con logo SRT Hellcat ricamato in seppia, cerchi in carbonio satinato da 20×10 pollici, cofano verniciato nero satinato, terminali di scarico cromati, freni Brembo a sei pistoncini neri, un pannello strumenti premium, accenti interni in fibra di carbonio forgiata e cromature nere leggere, volante in pelle e Alcantara con cuciture in argento/seppia.

Sotto il cofano, come anticipato, troviamo il potente motore V-8 da 6,2 litri sovralimentato, capace di far scattare il Durango da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, completare il quarto di miglio in 11,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Questo motore è abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti.

La Durango SRT Hellcat Hammerhead, inoltre, offre sette modalità di guida: Auto, Sport, Track, Snow, Tow, Eco e Valet. È presenta anche un vasta gamma di funzionalità premium di serie, tra cui touchscreen da 10,1 pollici con navigazione, Apple CarPlay wireless e Android Auto, ricarica wireless per smartphone, sistema audio Harman Kardon con 19 altoparlanti e amplificatore da 825 watt, tettuccio apribile, sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui monitoraggio dell’angolo cieco, avviso di collisione frontale con frenata automatica e cruise control adattivo. Il prezzo di partenza della SRT Hellcat Hammerhead 2025 sarà di 113.720 dollari.