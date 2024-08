Dodge celebra il 20° anniversario della Durango con motore HEMI con due modelli in edizione speciale

Il marchio Dodge celebra due decenni di produzione di Dodge Durango con motore HEMI con l’annuncio di due veicoli in edizione speciale: i modelli Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025 e Durango R/T 20th Anniversary. A partire dall’anno modello 2004, il motore HEMI da 5,7 litri è stato offerto per la prima volta come optional per la Durango, con la piena produzione della Durango con motore HEMI iniziata nel 2004. I nuovi veicoli in edizione speciale celebrano la potente combinazione del leggendario motore e del SUV ad alte prestazioni a tre file del marchio Dodge.

I nuovi Durango in edizione speciale sono ora disponibili per l’ordine presso i concessionari

“Il motore HEMI ha alimentato la Dodge Durango per 20 anni e l’opzione del motore sovralimentato Hellcat V-8 HEMI da 6,2 litri trasforma la Durango nel SUV più potente di sempre”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “La Dodge Durango e il motore HEMI formano una coppia potente e, con questo annuncio, Dodge continua a offrire la potenza HEMI agli appassionati e alle famiglie”.

Lo strumento interattivo Dodge Horsepower Locator su DodgeGarage.com consentirà ai clienti di identificare un concessionario nelle vicinanze con un modello Dodge Durango in edizione speciale in magazzino. Le ricerche possono essere perfezionate in base al colore del veicolo e al raggio del codice postale e l’elenco dei veicoli disponibili verrà aggiornato settimanalmente man mano che l’assegnazione del concessionario viene aggiornata.

Vengono inoltre fornite informazioni sul concessionario e un collegamento al sito Web del concessionario per semplificare il contatto e l’effettuazione degli ordini. I modelli Dodge Durango in edizione speciale del 2025 sono ora disponibili per l’ordinazione presso i concessionari.

Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025: È un compito arduo migliorare la Dodge Durango SRT Hellcat: il SUV più potente di sempre esce fresco di fabbrica pronto a passare da 0 a 60 mph in 3,5 secondi, percorre il quarto di miglio in un tempo trascorso di 11,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 mph. La Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025, il primo modello in edizione speciale di una Durango SRT Hellcat, raggiunge questo obiettivo attraverso una combinazione di caratteristiche standard esclusive e premium.

Disponibile nel colore esterno Triple Nickel e in una produzione limitata, la Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025 è dotata di allestimenti speciali che si basano su una serie di caratteristiche standard premium per la Durango SRT Hellcat 2025.

La Dodge Durango SRT Hellcat del 2025 è alimentata dal motore sovralimentato HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri, abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite 8HP95 che include palette montate sul volante per cambi di marcia manuali e ha sette modalità di guida disponibili: Auto, Sport, Track, Snow, Tow, Eco e Valet. Le pagine delle prestazioni SRT standard forniscono informazioni sulle prestazioni del veicolo, inclusi timer, forza g, indicatori, letture del motore e del dinamometro. Le modalità di guida configurabili forniscono un maggiore controllo del veicolo e le opzioni Race consentono al conducente di attivare, disattivare e regolare i valori dei giri al minuto per le funzioni Launch Control e Shift Light.

Oltre al suo menu completo di contenuti selezionati, la Durango SRT Hellcat Silver Bullet è dotata di funzionalità standard premium. L’abitacolo orientato al conducente è raffinato, di lusso e high-tech in tutto, con un touchscreen standard da 10,1 pollici con Apple CarPlay wireless, Android Auto, ricarica wireless, sistema Harman Kardon a 19 altoparlanti con un amplificatore da 825 watt, console della seconda fila con bracciolo e un tettuccio apribile, tutto di serie. Una serie di funzionalità ADAS standard include Blind-spot Monitoring con Trailer Detect, Forward Collision Warning con Active Braking, Adaptive Cruise Control con Stop, Lane Departure Warning Plus e altro ancora.

La Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025 sarà disponibile a un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore statunitense iniziale di $ 113.32. Dodge Durango R/T 20th Anniversary 2025: Il veicolo in edizione speciale Dodge Durango R/T 20th Anniversary 2025 rende omaggio a un abbinamento potente: 20 anni di potenza HEMI sotto il cofano del SUV muscoloso a tre file del marchio Dodge. Il veicolo in edizione speciale Dodge Durango R/T 20th Anniversary del 2025 sarà disponibile in quattro colori esterni: Diamond Black, White Knuckle, Destroyer Grey e Vapor Grey e in due opzioni di allestimento.

L’opzione di allestimento Plus arricchisce il modello in edizione speciale Durango R/T 20th Anniversary con una gamma di contenuti standard, tra cui un tettuccio apribile elettrico, un sistema audio premium Alpine a nove altoparlanti, sedili riscaldati della prima e della seconda fila, sedili ventilati della prima fila, avviso di collisione frontale, controllo adattivo della velocità, Apple CarPlay wireless, Android Auto, gruppo di traino del rimorchio, monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del rimorchio e molto altro. L’opzione Plus Dodge Durango R/T 20th Anniversary del 2025 è disponibile a un prezzo consigliato di partenza di $ 66.970.

L’opzione Premium per la Durango R/T 20th Anniversary aggiunge caratteristiche standard chiave, tra cui un sistema Harman Kardon a 19 altoparlanti con un amplificatore da 825 watt, rivestimento del padiglione in pelle scamosciata, barre sul tetto nere, Advanced Brake Assist, Lane Departure Warning Plus e altro ancora. L’opzione Premium Dodge Durango R/T 20th Anniversary 2025 è disponibile a un prezzo consigliato di partenza di $ 70.470.