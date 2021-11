Dodge Durango Mopar Edition: ecco la versione speciale del SUV

Stellantis ha deciso di celebrare l’85° universitario di Mopar presentando una versione speciale del Dodge Durango 2022 prima del suo debutto ufficiale previsto in occasione del SEMA Show 2021 di Las Vegas.

Il Dodge Durango Mopar Edition è basato sulla versione R/T AWD 2022 e dispone del Plus Group e del pacchetto Tow N Go. A livello estetico, l’edizione speciale è disponibile esclusivamente nelle colorazioni White Knuckle e DB Black.

Dodge Durango Mopar Edition interni

Dodge Durango Mopar Edition: la versione speciale per l’85° anniversario di Mopar

Indipendentemente dal colore selezionato, il modello vanta una striscia da corsa in Mopar Blue sulla carrozzeria, una griglia marchiata Mopar e dei cerchi da 20” abbinati a pinze freno Brembo blu. Inoltre, il Durango Mopar Edition viene fornito con un kit di abbassamento da 25 mm che promette di offrire una migliore maneggevolezza, curve più strette e una risposta più rapida.

I cambiamenti presenti nell’abitacolo sono pochi, ma troviamo sedili anteriori in pelle scamosciata con il logo Mopar ricamato sugli schienali, cuciture blu a contrasto, pedaliera sportiva, tappetini all-season e un badge numerato individualmente sul cruscotto.

Sotto il cofano del Dodge Durango Mopar Edition è presente il familiare motore Hemi V8 da 5.7 litri che produce 370 CV. È abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità che scarica la potenza su tutte e quattro le ruote attraverso un sistema di trazione integrale. Sono presenti, inoltre, un differenziale a slittamento limitato e delle sospensioni con smorzamento attivo.

La casa automobilistica statunitense prevede di produrre solo 250 unità in totale (200 per gli Stati Uniti e 50 per il Canada). Il pacchetto aggiuntivo è disponibile al prezzo di 3995 dollari (3443 euro), con l’inizio degli ordini a partire dal prossimo anno.

Come bonus aggiuntivo, gli acquirenti del Durango Mopar Edition riceveranno uno speciale kit che include un certificato di autenticità in metallo personalizzato con il numero di serie del veicolo e un render speciale realizzato dal team di Mopar Design.

Mark Bosanac, vice presidente Parts & Customer Care di Mopar Service Nord America, ha detto: “Il nostro nuovo Durango Mopar 2022 in edizione limitata è dotato di esclusivi componenti e accessori Mopar ad alte prestazioni. A differenza di qualsiasi altra offerta aftermarket, i nostri componenti e accessori ad alte prestazioni sono sviluppati congiuntamente e testati sulla qualità con il team di ingegneri del prodotto e sono supportati dalla fabbrica”.