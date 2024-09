Stellantis richiamo globale per milioni di veicoli, ci sono difetti al software

Si era parlato nelle scorse 48 ore di un maxi richiamo da oltre un milione di veicoli che coinvolgeva diversi marchi interni in Stellantis. Oggi la conferma e alcuni dettagli aggiuntivi che fanno comprendere la portata del richiamo in casa Stellantis. La “casa madre” di Chrysler, infatti, ha annunciato sabato un richiamo a livello globale. Saranno coinvolti ben 1,46 milioni di veicoli a causa di un difetto nel software del sistema frenante antibloccaggio.

Il richiamo per Stellantis arriva anche sotto la spinta dell’autorità americana che monitora e controlla la sicurezza dei trasporti nel Paese (l’NHTSA). Il problema riscontrato nei veicoli sotto esame potrebbe aumentare il rischio di incidenti.

Il richiamo per Stellantis riguarda principalmente circa 1,23 milioni di pick-up Ram 1500 prodotti tra il 2019 e tra il 2021-2024 negli Stati Uniti, oltre a 159.000 veicoli in Canada, 13.000 in Messico e 61.000 in altre regioni fuori dal Nord America.

Secondo quanto riportato dalla National Highway Traffic Safety Administration, il difetto al software potrebbe far sì che il modulo di controllo del sistema frenante antibloccaggio disattivi il sistema di controllo elettronico della stabilità. Questo malfunzionamento rende i veicoli non conformi agli standard federali di sicurezza relativi ai sistemi di controllo della stabilità elettronica.

Stellantis ha precisato che, in caso di guasto, le spie ABS, ESC, Adaptive Cruise Control e Forward Collision Warning si accenderanno all’avvio del veicolo, segnalando il mancato funzionamento di questi sistemi. Anche in caso di presenza di queste spie accese, la frenata di base continuerebbe a operare normalmente.

Fatto più importante, la casa automobilistica ha anche sottolineato di non aver ricevuto segnalazioni di incidenti o feriti legati a questo problema. Inoltre, sabato Stellantis ha comunicato un ulteriore richiamo di circa 33.000 Jeep Gladiator, modelli prodotti tra il 2020 e il 2024, e Jeep Wrangler, veicoli fabbricati dal 2018 al 2024, per un possibile cortocircuito interno nel quadro strumenti.