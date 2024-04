In occasione dell’evento 4×4 Day 2024, il marchio Jeep ripropone il colore Tuscadero. In risposta alla grande richiesta, il tanto atteso colore esterno ritorna come opzione per la nuova iconica Jeep Wrangler 2024: un magenta audace, profondo e intenso.

Jeep Wrangler 2024 offerta adesso anche con il colore esterno in edizione limitata Tuscadero

“Dal 2021, quando ha debuttato per la prima volta il colore Tuscadero, circa 30.000 clienti lo hanno ordinato”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e direttore del marchio Jeep in Nord America. “Cerchiamo sempre di offrire ciò che desiderano i nostri clienti, quindi siamo entusiasti di riportare questa tonalità di vernice Tuscadero incredibilmente popolare su Jeep Wrangler per il 4×4 Day 2024.”

Tuscadero fa parte di una vasta gamma di colori esterni vivaci, speciali, in edizione limitata che includono anche tonalità come Gobi, Gecko, Chief e Nacho che conferiscono alla Jeep Wrangler e agli altri modelli Jeep un carattere e un fascino unici. La Jeep Wrangler 2024 è ora disponibile in nove accattivanti colori esterni, tra cui Tuscadero, Anvil (novità per l’anno modello 2024), Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, Hydro Blue, Bright White e Black.

La Jeep Wrangler 2024 in Tuscadero Purple può essere ordinata ora nei seguenti livelli di allestimento: Sahara, Rubicon in combinazione con il tetto rigido nero, il tetto rigido in tinta con la carrozzeria, il tetto morbido nero o il tetto elettrico One-Touch Sky.

Jeep

L’iconica Jeep Wrangler, il SUV più capace e riconoscibile al mondo, offre capacità fuoristrada senza pari ed è costruita con oltre ottant’anni di esperienza ingegneristica 4×4. Le novità per l’anno modello 2024 sono una griglia a sette slot rinnovata, un nuovo design delle ruote e una nuova antenna stealth pronta per il fuoristrada che è integrata nel parabrezza e sostituisce la precedente antenna con albero in acciaio.