Nuova Jeep Gladiator: ecco come cambierà il modello con la prossima generazione

Nuova Jeep Gladiator che presumibilmente farà il suo debutto nel corso del 2028 insieme alla sorella Wrangler, è destinata a subire un controverso cambio di direzione con i propulsori elettrici a batteria e range extender (REx). Questo è emerso di recente in Nord America. Entro il 2028, il Gladiator EV (e la Wrangler su cui si basa) continuerà a rendere omaggio alla tradizione leggendaria del marchio, integrando al contempo elementi di design moderno per aumentarne l’attrattiva.

Nuova Jeep Gladiator: sebbene manchino circa 4 anni al suo debutto negli USA provano ad ipotizzare il suo futuro design

Il design della nuova Jeep Gladiator dovrebbe rappresentare un mix tra l’estetica classica della Wrangler con tocchi futuristici, come miglioramenti aerodinamici e tecnologie di illuminazione avanzata. La proposta di design inoltre dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di una griglia a sette feritoie rivisitata, una barra luminosa in stile Rivian, fari Matrix LED rotondi e un paraurti inferiore angolare con angoli di attacco migliorati. Il parabrezza pieghevole e i fermi del cofano che caratterizzano la versione attuale dovrebbero essere rimossi per conferire un aspetto più elegante.

A proposito della nuova Jeep Gladiator qui vi mostriamo un render realizzato dal designer e creatore digitale Josh Byrnes e pubblicato dal sito Carscoops che ipotizza in questo modo il design del futuro modello per il quale ci sarà comunque ancora da attendere circa 4 anni.

Si prevede che la prossima generazione di Gladiator e Wrangler J70 sarà basata sulla piattaforma ultra-resistente STLA Frame, che promette una maggiore rigidità strutturale e la capacità di ospitare le pesanti batterie necessarie per i viaggi elettrici su lunghe distanze. Questa architettura è alla base del Ram 1500 REV del 2025, ideale per le rinomate capacità off-road della Wrangler. Garantisce che il veicolo rimanga una forza formidabile su terreni accidentati.

Jeep offrirà probabilmente due opzioni di propulsione elettrica per la nuova Jeep Gladiator EV: una versione completamente elettrica e una con range extender. Il modello puramente elettrico potrebbe essere equipaggiato con un grande pacco batterie fino a 229 kWh, offrendo un’autonomia stimata tra 560 e 800 km con una sola carica. In termini di potenza, potrebbe ispirarsi al concept Magneto 3.0, che offre una notevole potenza di 641 CV.

La variante con Range Electric Paradigm Breaker (REPB) sarà dotata di un piccolo motore a combustione che fungerà da generatore per estendere l’autonomia del veicolo. Questa soluzione aiuterà a ridurre l’ansia da autonomia durante i viaggi lunghi e a tranquillizzare gli appassionati di fuoristrada preoccupati per la disponibilità di punti di ricarica per veicoli elettrici.