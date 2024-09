Opel Tigra TwinTop: 20 anni per la versatile cabrio-coupé tedesca

Il tempo va di fretta. Sembra ieri, ma sono passati già 20 anni dal lancio della Opel Tigra TwinTop, commercializzata in Italia nell’estate del 2004. Questa vettura compatta a 2 posti, dallo spirito giovanile, poteva adattarsi rapidamente all’umore del guidatore, per la presenza del versatile tetto retrattile d’acciaio. Bastava premere un pulsante e, tramite un meccanismo elettroidraulico, si passava in pochi attimi dalla configurazione chiusa a quella aperta, per gustare le emozioni dinamiche en plein air. Buona la protezione assicurata in caso di condizioni climatiche avverse, che potevano essere contrastate in modo efficace.

La Opel Tigra TwinTop metteva la sua indole trasformista al servizio del piacere e della praticità. Doveroso sottolineare come il volume limitato della copertura mobile e dei suoi meccanismi non abbia inciso sulla portata del vano di carico. Il bagagliaio, infatti, assicurava una capienza di 440 litri, cui se ne aggiungevano altri 70 in uno scomparto dietro ai sedili, fissando così i riferimenti della specie, nella sua categoria.

Con il tetto abbassato, questa biposto aveva ancora una capacità di carico di 250 litri, più i 70 dello scomparto prima menzionato, accessibile dall’abitacolo. Il miracolo era reso possibile dal particolare cinematismo di ripiegamento del tetto della Opel Tigra TwinTop, che faceva risparmiare spazio, evitando la sovrapposizione degli elementi e la conseguente creazione di blocchi di grande ingombro.

Sul piano stilistico, l’unico compromesso al ribasso era nella configurazione chiusa, che ne faceva una coupé dal padiglione imperfettamente armonizzato al resto. Da aperta, invece, la vettura tedesca regalava uno stile dinamico, slanciato e scorrevole, di grande piacevolezza visiva, grazie alla correttezza delle proporzioni. Per questo gustoso equilibrio formale ebbe molti apprezzamenti. La nomina a “Cabrio of the Year 2024“, a cura di una qualificata giuria di giornalisti ed esperti internazionali, nel corso del Salone dell’Auto di Ginevra, dove fece il debutto, fu un riflesso del gradevole trattamento estatico.

La costruzione della Opel Tigra TwinTop, per i volumi produttivi ridotti di auto di questa specie, fu delegata al carrozziere francese Heuliez di Cerizay, che svolse al meglio il suo compito. L’energia dinamica del modello giungeva da una coppia di motori a benzina, entrambi ECOTEC a 4 cilindri. I clienti potevano scegliere fra il 1.400 Twinport da 90 CV (66 kW) e il 1.800 da 125 CV (92 kW).