Jeep taglia la produzione di Wrangler e Grand Cherokee

Stellantis ha sospeso la produzione di due dei suoi modelli più venduti negli Stati Uniti. Le fabbriche hanno temporaneamente smesso di produrre i veicoli Jeep Wrangler e Grand Cherokee la scorsa settimana, come confermato da persone a conoscenza della questione. Quei modelli sono stati tra i bestseller della casa americana per tutta la prima metà dell’anno.

Le fabbriche hanno temporaneamente smesso di produrre i veicoli Jeep Wrangler e Grand Cherokee

Mercoledì sera, Stellantis ha annunciato “aggiustamenti di produzione” in due stabilimenti di assemblaggio a Detroit, dove viene prodotta la Grand Cherokee, e in un altro impianto a Toledo, Ohio, dedicato alla Wrangler. Non sono stati forniti dettagli sul numero di giorni di inattività degli impianti. Questi aggiustamenti arrivano in un momento in cui Stellantis sta affrontando alcuni dei livelli di inventario più elevati del settore e una forte diminuzione delle vendite, che ha provocato lamentele tra i concessionari.

“Stellantis continua a intraprendere le azioni necessarie per migliorare le operazioni nel mercato statunitense”, ha affermato la società. “La società continuerà a monitorare la situazione per valutare se siano necessarie ulteriori azioni”. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che gli stabilimenti inizieranno a produrre veicoli giovedì.

Per mesi, rivenditori e analisti di Wall Street hanno collegato le azioni elevate di Stellantis ai prezzi più alti e a una minore disponibilità di promozioni rispetto ai concorrenti. Alcuni rivenditori hanno espresso preoccupazione per le difficoltà nel far crescere il fatturato, trovandosi con un surplus di modelli costosi o obsoleti di auto e furgoni.

Stellantis ha visto le sue vendite e la sua quota di mercato calare poiché i tentativi di ridurre le scorte di auto e camion negli Stati Uniti si sono rivelati infruttuosi. Sotto la guida del CEO di Stellantis Carlos Tavares, l’azienda ha registrato profitti e margini record fin dall’inizio, aiutata dalla scarsa disponibilità di veicoli in seguito alla pandemia. I concessionari statunitensi hanno affermato che l’azienda non si è adeguata abbastanza rapidamente quando il mercato è tornato alla normalità e i rivali hanno iniziato a offrire offerte più generose.

Tavares ha sottolineato l’importanza di mantenere margini di profitto sani e di controllare i costi mentre l’azienda indirizza grandi investimenti verso i veicoli elettrici. Le vendite di veicoli Stellantis negli Stati Uniti sono scese del 21% nei primi sei mesi dell’anno, mentre il settore automobilistico nel suo complesso ha registrato un lieve incremento.