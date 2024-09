Lancia protagonista a Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024

Lancia partecipa a Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024, uno degli eventi più importanti al mondo dedicato alla bellezza automobilistica, che si svolgerà quest’anno dal 12 al 15 settembre nei giardini del castello di Chantilly.

Per la prima volta in Francia, dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso luglio presso l’Ambasciata italiana a Parigi, la nuova Lancia Ypsilon è esposta e disponibile per test drive. Lancia Pu+Ra HPE, manifesto del brand per i prossimi 10 anni, è iscritta al Concorso d’Eleganza di Chantilly, che mette in risalto il connubio tra moda e futuro dell’automobilismo, con centinaia di vetture e marchi premium partecipanti.

Il Concorso d’Eleganza di Chantilly è un evento imperdibile per gli appassionati, che offre a designer e costruttori un’opportunità unica in termini di visibilità per auto d’epoca, concept e modelli di serie. La nuova Lancia Ypsilon racconta quattro storie: il piacere di guida e il benessere a bordo; la tecnologia semplice e intuitiva; l’elettrificazione, con autonomia e tempi di ricarica best in class; l’eleganza senza tempo tipica di Lancia.

La nuova Lancia Ypsilon è leader nel segmento delle berline premium di categoria B, grazie all’iconica firma luminosa, al sistema di assistenza al parcheggio, al doppio display da 10,25” con una superficie leader nel segmento e alla guida autonoma di Livello 2, tutti di serie.

La Francia è uno dei mercati europei interessati dal processo di internazionalizzazione del marchio Lancia: entro il 2025 potrà contare su una rete distributiva di 25 showroom, a cui si aggiungeranno 80 punti di assistenza post-vendita.

Le prime unità della Nuova Lancia Ypsilon saranno consegnate ai clienti in Francia a partire dall’ultimo trimestre del 2024. Il modello sarà disponibile in versione ibrida e 100% elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, composta da tre livelli di allestimento.

“Lancia è onorata di prendere parte a uno degli emblemi dell’eleganza e della bellezza automobilistica in tutto il mondo. Da sempre un marchio iconico dell’eleganza italiana, non c’era modo che Lancia potesse mancare a questo importante evento, solo poche settimane dopo il ritorno del marchio nel paese. La Francia è uno dei mercati europei coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio; entro il 2025, avrà una rete di distribuzione composta da 25 showroom, insieme a 80 punti di assistenza post-vendita”, ha affermato Charles Fuster, responsabile marketing e comunicazione del marchio Lancia.

Lancia

Il decimo anniversario di Chantilly Arts & Élégance Richard Mille si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2024, con un totale di oltre 800 modelli esposti. Organizzato nella magnifica cornice del jardin à la française del castello , progettato dal famoso architetto e paesaggista André Le Nôtre nel XVII secolo , il Chantilly Concours d’Élégance è un evento da non perdere nel campo dell’eleganza automobilistica mondiale. L’evento offre a designer e produttori un’opportunità unica di esporre auto d’epoca, prototipi e auto di produzione.

La manifestazione si articola in tre concorsi: il Concours d’État , che elegge “l’auto più bella del mondo” e che riserva alle auto da collezione restaurate o conservate nel loro stato originale; il Concours d’Élégance, la sfilata riservata alle concept car che devono incarnare al meglio il loro legame con il mondo della moda; il Grand Prix des Clubs, a cui partecipano i soci degli oltre 40 club associati alla manifestazione.