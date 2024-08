Nuova Lancia Ypsilon: ecco quale sarà l’obiettivo di vendita

Nuova Lancia Ypsilon ha debuttato lo scorso 14 luglio dopo che una serie di foto trapelate avevano già anticipato per sommi capi quello che sarebbe stato lo stile di questo veicolo ben prima di quella data. La vettura segna il ritorno di Lancia in Europa in mercati fondamentali quali Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. Questo è il primo di tre modelli previsti nei piani di Stellantis per il rilancio del suo brand considerato uno dei tra marchi premium del gruppo automobilistico al pari di DS Automobiles e Alfa Romeo.

L’obiettivo di vendita per la nuova Lancia Ypsilon? Ecco quante unità si punta a vendere ogni anno

Di recente il CEO Luca Napolitano ha ammesso che in passato si era pensato di portare sul mercato un SUV urbano come entry level del marchio ma che alla fine si è deciso di puntare su una nuova Lancia Ypsilon dato il grande successo ottenuto dal suo predecessore. Proprio a quel modello si guarda per quanto riguarda gli obiettivi di vendita. Infatti Lancia metterebbe la firma se la nuova generazione riuscisse a garantire i numeri di vendita registrati dalla precedente generazione che in Italia fino al 2024 ha continuato ad essere estremamente popolare.

Eguagliare i risultati della vecchia Ypsilon sarebbe sicuramente un dato ottimale per la nuova Lancia Ypsilon se si pensa che comunque il nuovo modello costa molto ma molto di più rispetto alla precedente versione e dunque riuscire a garantire gli stessi numeri a livello europeo sarebbe già un grande risultato.

Ricordiamo che questo è solo il primo di tre modelli che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. Seguiranno la futura top di gamma nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Quest”ultima in particolare è molto attesa da appassionati e addetti ai lavori.