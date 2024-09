Ram cresce del 214% nelle vendite in Brasile nel 2024, anno record

Ram sta vivendo senza dubbio un anno speciale nel 2024. Quasi raggiungendo i 20 mila pick up venduti in otto mesi, l’unico marchio di pick up premium ed esclusivo è uno dei punti salienti del mercato brasiliano quest’anno.

Ram vanta già un anno record di vendite nel Paese e raggiunge quasi 20 mila pick-up venduti nel 2024

Nel mese di agosto, il marchio americano di Stellantis ha registrato 2.463 camioncini venduti nel paese. Da inizio anno Ram ha venduto 19.930 pick up, con una crescita del 214 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ha raggiunto una quota dell’1,3 per cento, considerando il mercato totale dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Rampage rimane il momento più importante dell’anno per Ram. Nel solo mese di agosto sono state immatricolate 2.059 unità, che contribuiscono alle 15.569 unità del modello vendute nell’anno.

E tra i grandi pick up non ce n’è per nessuno. Con i Classic, 1500, 2500 e 3500, Ram è il leader indiscusso in questo segmento. Nel mese di agosto si sono registrate 404 vendite e una quota di oltre l’82 per cento in questa categoria, che cresce ogni giorno nel Paese. Se consideriamo i primi otto mesi dell’anno, le vendite di Ram in questa categoria raggiungono la cifra impressionante di 4.361 unità e una quota del 76 per cento nel segmento.

Agosto è stato anche il mese per presentare ai clienti brasiliani due novità: la serie speciale Rampage Rebel Ignition, arrivata nella colorazione Ignition Orange, ricca di tecnologia, stile e personalità, e il Ram 2500 Rodeo Edition, limitato a 77 unità, che celebra i 77 anni dal primo rodeo ufficiale in Brasile.