Ram presenta la serie speciale Rampage Rebel Ignition al Festival di Interlagos

Ram presenta qualcosa di nuovo presso il proprio stand all’Interlagos Festival – Cars Edition, uno dei principali eventi automobilistici che si svolge presso l’iconico circuito di Interlagos, situato nella città di San Paolo. La Rampage, un assoluto successo di vendite fin dal suo lancio, si arricchisce di una serie speciale con colori esterni ed interni esclusivi e diversi equipaggiamenti di serie.

Ram Rampage si arricchisce di una serie speciale con colori esterni ed interni esclusivi e diversi equipaggiamenti di serie

L’edizione, che celebra il 1° anno di sviluppo e produzione del pick-up nel Paese, si ispira al successo della serie speciale del Ram 1500 TRX Ignition Edition, lanciato nel 2021 negli Stati Uniti, nonché dello show truck presentato lo scorso anno, in occasione del lancio del nuovo pick-up dalla potenza senza pari. Entrambi i modelli hanno come differenza principale il colore esterno arancione.

Con il suo aspetto eccezionale, la Rampage Rebel Ignition arriva nell’esclusivo colore Ignition Orange, tetto verniciato in nero, ruote, maniglie delle porte e specchietti anch’essi verniciati in nero lucido, oltre ad adesivi unici sul cofano e sui lati del pianale del camion. Nel vano di carico, la serie speciale presenta una capote marina e Rambar nero (Sant’Antonio), che rendono l’aspetto della Rebel Ignition ancora più sorprendente. All’interno, l’esclusività continua. Il modello ha sedili in pelle nera e pelle scamosciata con cuciture arancioni, in tinta con la carrozzeria, finitura presente anche su portiere e pannelli strumenti. Lo stemma Rebel è ricamato sul retro dei sedili anteriori e i tappetini in gomma nera con bordi rialzati completano il design e facilitano la pulizia.

La Ram Rampage Rebel Ignition dispone anche di articoli standard offerti in altre versioni come opzioni. Includono audio premium certificato Harman Kardon con 9 altoparlanti più un subwoofer da 6″ , che insieme erogano 360 watt di potenza, comandi elettrici anche sul sedile del passeggero con regolazione a 12 vie e luci ambientali a LED che percorrono i pannelli e porte anteriori, rendendo gli interni della serie speciale ancora più lussuosi e confortevoli.

Il modello è equipaggiato esclusivamente con il motore a quattro cilindri 2.0L Hurricane 4 Turbo Gasoline, che eroga 272 CV di potenza e 400 Nm (40,8 kgfm) di coppia accoppiato ad un cambio automatico a 9 rapporti. La trazione 4X4 Auto distribuisce automaticamente la forza tra i due assi e ha una potenza ridotta per trasmettere tutta la forza a tutte e 4 le ruote su terreni a bassa aderenza.

Tra i pezzi forti dell’ampio pacchetto di comfort e tecnologia di serie di Ram Rampage, la versione Rebel dispone di un centro multimediale Uconnect da 12,3″ con wireless Android Auto e Apple CarPlay, con connessione simultanea per due smartphone e navigazione di bordo, strumentazione Full Digital da 10,3″, Climatizzatore digitale bizona, Keyless Enter’N Go e avviamento remoto, Ramcharger (caricatore a induzione) e sei porte USB di cui 3 di tipo C, ricarica rapida, oltre a un set ottico anteriore e posteriore interamente a LED di sicurezza, ci sono 7 airbag e diversi sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l’avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza autonoma, il monitoraggio degli angoli ciechi e del traffico trasversale posteriore, l’avviso di uscita dalla corsia, e una piattaforma di servizi connessi che permette di effettuare operazioni da remoto, chiamare i soccorsi in caso di incidenti, oltre ad avvisare il proprietario dell’eventuale furto del veicolo, che può attivare il servizio di recupero tramite app.

“Questa edizione speciale celebra il successo assoluto di Rampage nel mercato nazionale, che ha battuto tutti i record e guidato la crescita delle vendite di Ram nel Paese. Il pick-up, che ha accumulato dodici premi dal suo lancio, poco più di un anno fa, e conta più di 20mila unità immatricolate, riceve la sua prima serie limitata, il Rebel Ignition, che arriva per servire i clienti alla ricerca di un prodotto esclusivo e differenziato ”, commenta Juliano Machado, Vice Presidente del marchio Ram per il Sud America.