Nuova Fiat Multipla e Panda Fastback: con il loro arrivo Fiat dominerà in ogni segmento?

Nuova Fiat Multipla e Panda Fastback saranno le prossime due novità per la casa torinese rispettivamente in arrivo nel 2025 e nel 2026. La prima sarà prodotta a Kenitra in Marocco mentre la seconda ancora non si sa. Entrambe su piattaforma smart car di Stellantis la stessa di Fiat Grande Panda della cui famiglia faranno parte. Queste due auto avranno una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri. Delle due quella leggermente più grande dovrebbe essere la nuova Multipla con un look più squadrato e versioni a 5 e 7 posti.

Con la nuova Fiat Multipla e Panda Fastback nel segmento C, Grande Panda e 600 nel segmento B, 500 e Panda nel segmento A la casa italiana potrebbe dominare

La nuova Fiat Multipla a detta di molti potrebbe dare serio filo da torcere a veicoli del calibro di Dacia Duster. La nuova Panda Fastback con le sue forme da SUV coupé porterà Fiat in segmenti in cui la casa italiana almeno qui in Europa non si era mai avventurata prima. Considerata la presenza nel segmento B di Fiat 600 e Fiat Grande Panda e nel segmento A di Fiat 500 e della vecchia Fiat Panda la cui commercializzazione continuerà almeno fino al prossimo 2029, ci sono sicuramente le basi per poter dire che nei prossimi anni Fiat potrebbe dominare un po’ in tutti i segmenti di mercato.

In quello delle microcar c’è la nuova Fiat Topolino che sta registrando ottimi risultati. Nel segmento A la 500 presto riceverà una nuova versione ibrida e anche una versione più economica della 500e che dovrebbero rilanciare le sue vendite. Nel segmento B Fiat Grande Panda dovrebbe regalare risultati importanti dando man forte alla Fiat 600 che invece sembra essere partita piano. Infine nel segmento C con le nuove Fiat Multipla e Panda Fastback le potenzialità della casa italiana sembrano essere piuttosto vaste.

Ovviamente i due crossover che debutteranno nel 2025 e nel 2026 saranno le top di gamma del brand torinese quanto meno come dimensioni. Il CEO di Fiat Olivier Francois infatti nei mesi scorsi è stato chiaro nel dire che Fiat non sconfinerà in segmenti più elevati preferendo rimanere in quelli dove storicamente ha dato del suo meglio per specializzarsi sempre di più offrendo ai suoi clienti una ampia scelta di modelli pronti a soddisfare i bisogni e le aspettative di un vasto pubblico. Questo ovvamente dovrebbe consentire a Fiat di conquistare preziose quote di mercato nei prossimi anni partendo proprio dalla nuova Fiat Multipla che qui vi mosriamo in un render e che sarà svelata tra meno di un anno.