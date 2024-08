Fiat Panda Fastback: Citroen Basalt ci fornisce le prime indicazioni su come sarà?

Citroen Basalt è il nuovo modello che la casa automobilistica francese ha lanciato in Sud America che arriverà anche dalle nostre parti. Questo modello è molto interessante anche per un altro motivo. Ci fornisce le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il design e anche le specifiche della futura Fiat Panda Fastback che come vi abbiamo scritto in diverse occasioni farà il suo debutto ufficiale nel corso del 2026.

Con Citroen Basalt i primi indizi sulla futura Fiat Panda Fastback che vedremo nel 2026

Costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la nuova Citroën Basalt si caratterizza per una lunghezza di 4,35 metri e un passo di 2,65 metri, avvicinandosi così alle dimensioni della Citroën C3 Aircross a 7 posti. Pur rinunciando alla terza fila di sedili per ottenere un design posteriore più snello, la Citroën Basalt mantiene una capacità di carico di 470 litri. Queste caratteristiche le ritroveremo anche nella futura Fiat Panda Fastback che nascerà sulla stessa piattaforma e dovrebbe avere dimensioni simili.

Ricordiamo che la futura Fiat Panda Fastback sarà il terzo modello della nuova famiglia Panda dopo la Fiat Grande Panda presentata lo scorso 11 luglio e la nuova Fiat Multipla che vedremo nel corso del prossimo anno. Questo futuro modello della casa torinese dovrebbe dunque unire la versatilità tipica della Panda a un design sportivo, ampliando ulteriormente l’offerta del brand di Stellantis nel segmento dei SUV compatti.

Fiat lo scorso 11 luglio ha mostrato la prima immagine “pixellata” della futura Fiat Panda Fastback facendo solo intuire il suo design. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi avremo maggiori informazioni su questo atteso modello di cui al momento non si conosce nemmeno lo stabilimento di produzione. Ovviamente oltre a Citroen Basalt non mancheranno le somiglianze con Fiat Grande Panda e con la nuova Fiat Multipla. Gli elementi di design in comune non mancheranno per garantire il family feeling.