Nuova Fiat Multipla: in cosa ricorderà il vecchio modello?

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere il nome del secondo modello della nuova famiglia Panda che arriverà sul mercato dopo Fiat Grande Panda con la presentazione che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Di questa auto che al momento è stata soprannominata dalla stessa Fiat come Giga Panda sappiamo che sarà prodotta a Kenitra in Marocco su piattaforma smart car di Stellantis sarà lunga poco meno di 4,4 metri e arriverà sul mercato con versioni ibride ed elettriche al pari di Fiat Grande Panda.

Ci saranno punti di contatto tra la vecchia e la nuova Fiat Multipla?

Sappiamo anche che la nuova Fiat Multipla arriverà sul mercato in versione a 5 posti ma anche a 7 posti come la recente Citroen C3 Aircross. La vettura avrà molte cose in comune con la cugina francese dimensioni, stile, spazio interno e gamma di motori. Ma avrà anche cose in comune con Fiat Grande Panda da cui erediterà tutta una serie di elementi di design che ritroveremo nelle future auto che faranno parte di questa famiglia di auto targate Fiat.

Quello che in tanti si chiedono è se ci sarà qualcosa che ricorderà il mitico modello del passato la Multipla monovolume che difficilmente lasciava indifferenti. Con il suo stile strano e per certi versi innovativo ha diviso in due la critica tra chi l’amava e chi invece proprio non poteva vederla.

Di quell’auto la nuova Fiat Multipla avrà sicuramente la filosofia. Entrambe infatti sono auto molto pratiche e funzionali con ampio spazio all’interno con la vecchia Multipla che aveva fino a 6 posti a sedere mentre la nuova come dicevamo ne avrà addirittura 7. Molto probabilmente ci saranno dei riferimenti a questa auto anche al suo interno come avvenuto con la Fiat Grande Panda che ha in parte omaggiato la prima generazione del celebre modello.

Ovviamente non possiamo escludere ulteriori sorprese. Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere svelata intorno alla metà del prossimo anno. Questo modello precederà di circa 1 anno l’arrivo sul mercato di Fiat Panda Fastback. Le due auto avranno dimensioni simili ma filosofie diverse.