Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco perchè alla fine potrebbe anche arrivare

Nuova Alfa Romeo Giulietta è forse l’auto più attesa tra quelle che potrebbero arrivare in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Del resto si tratterebbe dell’erede di uno dei modelli più popolari tra quelli venduti dallo storico marchio milanese negli ultimi 20 anni.

Il 2028 sarà l’anno del debutto di una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Al momento non ci sono certezze che una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà. Le certezze per Alfa Romeo in questo momento sono oltre a Tonale e Junior il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026. Poi si parla anche del possibile arrivo di una segmento E soprannominata E-Jet che dovrebbe arrivare nel 2027. Dal 2028 tutto è molto nebuloso nel futuro del brand premium di Stellantis.

L’unica cosa che sappiamo è che arriverà una nuova vettura l’anno almeno fino al 2030. Questo ovviamente sempre che nel frattempo il brand continui a fare utili come sta avvenendo negli ultimi anni e più precisamente da quando il gruppo Stellantis è subentrata nella gestione del marchio a Fiat Chrysler Automobiles.

Tra le varie auto di cui si parla anche la nuova Alfa Romeo Giulietta. Di questa auto il CEO del Biscione Imparato ha prima detto che lui e il suo team ci stavano pensando, poi ha negato il suo ritorno. Infine nei mesi scorsi è stato detto che una vettura di segmento C da affiancare a Tonale potrebbe anche arrivare ma che non è detto si chiamerà Giulietta a causa di uno stile molto diverso rispetto a quello del vecchio modello che è uscito di produzione nel 2020. Tanto che si parlava anche di una nuova Alfa Romeo Brera in quanto si tratterebbe di una berlina coupè a coda tronca molto sportiva che forse potrebbe arrivare anche in versione cabrio.

Alla fine a nostro avviso un qualcosa di simile si farà. Non sappiamo se si chiamerà nuova Alfa Romeo Giulietta o se avrà un altro nome ma a nostro avviso quel segmento di mercato è troppo importante per il Biscione specie qui in Europa e siamo sicuri che alla fine quella casella sarà riempita nella gamma dello storico marchio milanese. Qui nel frattempo vi mostriamo un video render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che qualche mese fa aveva immaginato così una futura generazione di Giulietta.