Alfa Romeo E-Jet: il design potrebbe essere questo?

Alfa Romeo E-Jet è una delle future novità della casa automobilistica del Biscione. Tra tutte è forse quella che suscita le maggiori curiosità per quello che è stato detto dal numero uno di Alfa Romeo L’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Quest’ultimo ha dichiarato che lo stile di questo veicolo sorprenderà molto e che non si tratterà ne di un SUV ne di una berlina ma di qualcosa di mai visto prima.

Sarà questo lo stile della futura Alfa Romeo E-Jet che dovrebbe debuttare nel 2027?

Alfa Romeo E-Jet, che al momento è solo un soprannome, sarà il veicolo che riporterà lo storico marchio milanese nel segmento E dopo molti anni. Il suo arrivo è previsto per il 2027 e il luogo di produzione scelto è lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia dove questo veicolo sarà assemblato insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio e alla nuova Alfa Romeo Giulia.

Questa auto sarà pensata per fare bene soprattutto in Nord America, un mercato chiave per sfondare nel segmento premium a livello globale. Si dovrebbe trattare di un veicolo imponente lungo quasi 5 metri ma con un design molto sportivo e sinuoso. Si tratterà ovviamente di un modello votato alle prestazioni, al piacere di guida e alla sportività. Non mancherà una certa attenzione per il lusso e per la tecnologia essendo la futura top di gamma di Alfa Romeo.

A proposito della futura Alfa Romeo E-Jet, oggi vi segnaliamo che il famoso creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore ha provato a fornire la sua personale interpretazione di quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella futura gamma dello storico marchio milanese. Ovviamente non sappiamo se sarà davvero questo ciò che intende Imparato ma di certo questa auto è destinata a far parlare a lungo di se.