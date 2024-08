Nuova Alfa Romeo Stelvio: quali elementi avrà in comune con Junior?

Nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto nel corso del prossimo anno. Qualcuno ipotizza intorno alla metà del 2025 ma la verità è che al momento una data precisa ancora non c’è, dato che non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito da parte della casa automobilistica milanese. Questo modello è considerato molto importante al pari di Alfa Romeo Junior per il futuro del brand premium di Stellantis. Dal successo commerciale di questi due veicoli infatti dipenderà gran parte del futuro del marchio che ha intenzione di lanciare un nuovo modello all’anno da qui al 2030 ma a patto di continuare ad essere redditizio.

Quanto avranno in comune Alfa Romeo Junior e nuova Alfa Romeo Stelvio? Lo scopriremo presto

Nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Dunque si tratterà di un prodotto made in Italy a differenza di Alfa Romeo Junior che viene prodotto a Tychy in Polonia e che per questo infatti è stato al centro di un caso politico con un clamoroso cambio di nome da Milano a Junior.

Quello che in tanti si domandano è cosa avranno in comune i due modelli di Alfa Romeo. Ovviamente per mantenere un certo family feeling i due veicoli al pari anche della futura Alfa Romeo Giulia, avranno alcuni elementi di design in comune come lo scudetto chiuso i fari sottili e anche al posteriore le similitudini saranno evidenti.

Ovviamente la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello nettamente più premium rivolto ad un pubblico più esigente quindi ovviamente al suo interno ci saranno rifiniture di pregio ancora più tecnologia e inoltre anche il piacere di guida dovrebbe essere ancora più elevato specie per quanto riguarda la versione top di gamma Quadrifoglio che a quanto pare avrà oltre 900 cavalli come anticipato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato.

Sicuramente nel corso dei prossimi mesi e più precisamente tra fine anno e inizi del 2025 avremo le idee più chiare su come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio e non escludiamo nemmeno l’arrivo di qualche immagine inedita. Chi ha già visto il SUV parla di un modello molto sportivo dalle linee aerodinamiche e sinuose quasi da SUV coupé con una coda tronca che sarà una delle caratteristiche delle future auto del Biscione.