Dodge Daytona del 1969, alata come una Chaparral, va all’asta

Una rara Dodge Daytona del 1969 sarà offerta da Mecum Auctions alla tentazione dei potenziali acquirenti, durante la vendita all’asta di Dallas, in Texas, che andrà in scena nella giornata di sabato 7 settembre. Ormai l’appuntamento col martello del banditore è dietro l’angolo. Cresce dunque l’attesa, specie per gli amanti delle auto esotiche, di cui il lotto in esame è una valida espressione.

Dicevamo della rarità del modello: questa vettura è una delle 139 con motore 440 CI e cambio manuale a 4 marce costruite dalla casa statunitense. Al suo attivo il successo ai Mopar Nationals 2012, dove ha guadagnato il Best of Show, con un punteggio di 2.238 su 2.250 punti a disposizione.

Sotto il cofano anteriore pulsa un motore V8 da 375 cavalli, che eroga con foga la sua energia, accompagnata da note di scarico tipicamente statunitensi. La Dodge Daytona destinata a passare di mano è quella con telaio numero XX29L9B412543. Come dicevamo, dispone di trasmissione manuale a 4 velocità. Il suo look è “spaziale”.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Fortissima la personalità estetica, anche se l’auto in esame sconosce del tutto la parola eleganza. Qui tutto è estremo. Sembra che l’aerodinamica abbia dominato le scelte stilistiche, ma credo che ciò sia avvenuto con un approccio poco scientifico, anche in ragione dei limiti del tempo.

Forse ha prevalso la voglia di impressionare. Obiettivo, quest’ultimo, raggiunto. Con la Dodge Daytona in esame è facile guadagnare l’attenzione della gente, ma in forma non sempre benevola. Si notano il cofano a punta e l’alettone posteriore a tutta altezza, che sembra voler sfidare quello della Chaparral portata alla Targa Florio del 1967.

Per vestire la carrozzeria è stato scelto un tono particolare di rosso, con la sigla R4. Si notano alcuni elementi in nero, colore che caratterizza anche l’abitacolo. Venduta nuova presso la concessionaria di St. Joseph, nel Missouri, oggi la vettura di cui ci stiamo occupando si giova di un accurato restauro, al quale il precedente proprietario ha dedicato 10 anni. L’auto all’asta è accompagnata da una documentazione abbastanza ricca per certificarne la storia. La trazione è posteriore. Questo richiede cautela, da parte del conducente, nella gestione della scuderia, fatta di purosangue “vecchio stampo“.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Fonte | Mecum Auctions