Dodge Hemi Daytona Coupé: all’asta l’auto che sembra provenire da Marte

Una Dodge Hemi Daytona Coupé del 1969 sarà battuta all’asta da Mecum Auctions nella sessione di vendita di Monterey (California), in programma nella giornata di sabato 17 agosto. Si tratta di uno dei 70 esemplari prodotti e di uno dei 22 a quattro marce della specie, tutti partoriti nel 1969. Questo dà la misura della rarità del lotto. Le cifre ne sono un conseguente riflesso, con stime che ballano in un range da 1.7 a 2.0 milioni di dollari.

L’auto offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti giunge dalla “Nevada Collection” e versa in condizioni apparentemente ottimali. La spinta fa capo a un motore V8 da 425 cavalli di potenza, che scarica la sua energia con vibranti note di scarico. La trazione è posteriore. Questo richiede cautela, da parte del conducente, nella gestione della scuderia, fatta di purosangue “vecchio stampo“.

Bello l’abbinamento fra la carrozzeria in verde scuro e gli interni in vinile verde. L’alettone posteriore in tinta nera genera un felice contrasto cromatico. Il look è sfavillante, grazie anche all’ampio restauro eseguito negli scorsi anni. Costruita nello stabilimento di Hamtramck, questa Dodge Hemi Daytona Coupé appartiene ad una delle famiglie di auto più spettacolari mai nate negli Stati Uniti d’America.

Nella sua carrozzeria emerge, in modo chiaro, l’attenzione riservata alla scienza aerodinamica. L’auto messa all’asta di Mecum Auctions è quella della serie con il più alto numero di optional, in base alle informazioni disponibili. Probabilmente fu ordinata con un allestimento su misura dal concessionario originario, Dodge City Inc. a Phoenix, Arizona. Oggi si offre alla tentazione d’acquisto di qualche facoltoso appassionato, dalle finanze generose, che voglia aggiungere un pezzo speciale alla collezione personale. Il tutto col valore aggiunto di una serie di opzioni uniche e di una serie di accessori di lusso, che conferiscono una dose ancora maggiore di esclusività a questa Dodge Hemi Daytona Coupé, destinata a catturare la scena in molti eventi automobilistici, con la forza del suo carisma.

