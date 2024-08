Nuova Frontera: è la prima auto a raggiungere la parità di prezzo tra elettrico e termico in UK

Stellantis ha annunciato che la nuova Frontera Electric e la nuova Frontera Hybrid saranno entrambe disponibili allo stesso prezzo di listino, eliminando per la prima volta nel mercato automobilistico del Regno Unito la disparità di prezzo che solitamente esiste tra le versioni elettrica e a benzina della stessa auto.

Nel Regno Unito parità di prezzo di listino tra i modelli elettrici e ibridi a benzina della nuova Frontera

Attualmente, la differenza media nel prezzo di listino tra un’auto elettrica e una a benzina è del 31%, ma con la Nuova Frontera, le versioni elettrica e ibrida a benzina partiranno entrambe da £ 23.495 quando gli ordini si apriranno in autunno.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Con il lancio della Nuova Frontera, Vauxhall ha eliminato il sovrapprezzo di listino che spesso si applica ai veicoli elettrici, con versioni sia elettriche che ibride a benzina offerte a un identico prezzo di listino. A sole £ 23.495, la Nuova Frontera Electric rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra missione di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti nel Regno Unito”.

La nuova Frontera adotta un’interpretazione robusta della filosofia di design Bold and Pure di Vauxhall. La parte anteriore sfoggia il caratteristico Vizor di Vauxhall, che si integra perfettamente con i fari LED distintivi. Passaruota e longheroni prominenti, nonché l’accattivante design del montante C, sottolineano il carattere robusto. Con una lunghezza di 4.380 mm, la Frontera si colloca tra la Mokka (4.151 mm) e la nuovissima Grandland (4.650 mm) nella rinnovata gamma di SUV di Vauxhall. Nonostante abbia la stessa lunghezza di una Astra hatchback, la Nuova Frontera offre una maggiore capacità del bagagliaio con i sedili posteriori abbassati rispetto a una Astra Sports Tourer Electric (1.594 litri).

La nuova Frontera sarà disponibile dal lancio con una scelta di due livelli di allestimento. I modelli Design entry-level offrono cerchi in acciaio nero da 16 pollici con rivestimento passaruota e fari e tergicristalli automatici, insieme a eleganti paraurti neri venati. I clienti possono anche scegliere un tetto bianco opzionale che viene fornito con cerchi in acciaio bianco da 16 pollici.

I modelli GS sono dotati di cerchi in lega aerodinamici da 17 pollici, paraurti in tinta con la carrozzeria e una piastra paramotore argentata. Le varianti GS presentano anche un tetto nero con finestrini posteriori oscurati e luci posteriori a LED, insieme a specchietti ripiegabili elettricamente.

Il design moderno prosegue negli interni spaziosi e confortevoli. Il cockpit Pure Panel presenta un volante di nuova concezione e due schermi widescreen da 10 pollici, insieme a pulsanti fisici per le funzioni chiave per un’esperienza pratica e intuitiva per il conducente. La navigazione satellitare è inclusa di serie, così come Apple CarPlay/Android Auto wireless e la ricarica wireless per smartphone.

I modelli Design sono dotati di serie di una serie di funzioni di assistenza alla guida, tra cui sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore per il parcheggio, cruise control con limitatore di velocità, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e avviso di attenzione del conducente.

Oltre alle generose specifiche di Design, i modelli GS offrono il controllo elettronico del clima e sedili anteriori Intelli-Seat con un design specifico del cuscino che incorpora una fessura che allevia la pressione sul coccige. I modelli GS sono inoltre dotati di sensori di parcheggio anteriori per offrire ulteriore tranquillità durante le manovre, nonché di avviso angolo cieco e uno specchietto retrovisore elettrocromatico.

I modelli GS ibridi offrono una configurazione opzionale a sette posti con poggiatesta regolabili in due direzioni e un meccanismo di seduta “fold and tumble” che fornisce un facile accesso alla terza fila. Oltre alle caratteristiche offerte sui modelli GS, il Comfort Pack opzionale offre ulteriore praticità con sedili riscaldati, parabrezza riscaldato e volante riscaldato, nonché barre sul tetto con una capacità di carico di 240 kg.

La nuova Frontera è disponibile sia come ibrida a benzina con tecnologia a 48 volt, sia con un propulsore completamente elettrico e fluido. La nuova Frontera Hybrid combina un motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei velocità, garantendo notevoli risparmi di CO2 rispetto a un motore a benzina equivalente.

Il propulsore ibrido è disponibile con un motore da 100 CV che sviluppa 205 Nm di coppia o con un motore da 136 CV che sviluppa 230 Nm di coppia. Il motore elettrico contribuisce a un’accelerazione più forte a bassi regimi, con il modello da 100 CV che passa da 0 a 100 in 11 secondi e il motore da 136 CV che impiega solo nove secondi.

In alternativa, e allo stesso prezzo di listino dell’ibrido a benzina, la Nuova Frontera è disponibile con un efficiente motore elettrico da 113 CV, basato sulla nuova piattaforma nativa BEV “Smart Car” di Stellantis. Con un’autonomia di 320 km (WLTP provvisoria) dalla batteria da 44 kWh, la Nuova Frontera Electric offre un comfort ottimale e una guida a zero emissioni in uso allo stesso prezzo della versione ibrida. Da un caricabatterie rapido da 100 kW, la nuova Frontera Electric può essere caricata dal 20 all’80% in soli 26 minuti. La Frontera Electric accelera da 0 a 100 in 12,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 140 km orari.