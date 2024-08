Nuova Grandland: rivelati prezzi e specifiche per il Regno Unito

Vauxhall ha aperto gli ordini nel Regno Unito per la nuova Grandland, un SUV elegante e dinamico, spazioso e versatile che presenta una gamma di propulsori completamente elettrificati. I prezzi per la vettura partono da £ 34.700, con le prime consegne a partire da ottobre.

Nuova Grandland: aperti gli ordini in UK, le prime consegne ad ottobre

La nuova Grandland si colloca comodamente in cima al portafoglio SUV di Vauxhall ed è il primo modello a dare vita a molte delle audaci caratteristiche di design viste per la prima volta sul concept Vauxhall Experimental, tra cui il 3D Vizor, di serie su tutti i modelli della nuova Grandland, e il logo Griffin illuminato che svetta orgogliosamente al centro della griglia anteriore sui modelli di allestimento GS e superiori. La nuova Grandland presenta anche linee verticali e orizzontali a “bussola” nella parte anteriore e posteriore, con la scritta “Vauxhall” permanentemente illuminata sul retro.

Con i suoi 4.650 mm di lunghezza, la nuova Grandland è il modello più grande della rinnovata gamma di SUV Vauxhall, che include anche Mokka e la nuova Frontera in arrivo. Di conseguenza, offre il massimo comfort per i passeggeri, spazio interno e spazio di archiviazione.

Ulteriori novità includono il debutto del sistema di illuminazione Intelli-Lux Pixel Matrix HD, il migliore della categoria, di Vauxhall con oltre 50.000 elementi singoli, oltre alla piattaforma STLA Medium nativa dei veicoli BEV e al nuovo design della batteria piatta che consentirà una batteria da 98 kWh e un’autonomia elettrica fino a700 km.

La prima Vauxhall a beneficiare della piattaforma nativa Stellantis STLA Medium BEV, la Nuova Grandland adotta anche molte delle caratteristiche di design “Vauxhall Compass” viste per la prima volta sulla Vauxhall Experimental Concept. Questo approccio è visibile nel nuovo trattamento 3D Vizor sui modelli GS e Ultimate che presenta un prominente emblema Vauxhall Griffin illuminato al centro della griglia e luci diurne a LED a tutta larghezza.

Il nuovo logo illuminato è accompagnato da un’altra innovazione di illuminazione di Vauxhall: i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD, i migliori della categoria. Dotati di oltre 50.000 elementi di illuminazione, utilizzano una telecamera per fornire una distribuzione della luce ad alta definizione in base alla situazione del traffico. Questa configurazione fornisce anche un modello di luce molto più luminoso e omogeneo, il tutto assicurando che gli altri utenti della strada non vengano abbagliati.

Tutte le versioni della Nuova Grandland hanno di serie cerchi in lega da 19 pollici e uno spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria. I modelli GS e Ultimate presentano cerchi neri diamantati, una finitura del tetto nera a contrasto e paraurti e spoiler anteriori e posteriori in nero lucido, mentre la Ultimate Electric è ulteriormente migliorata con cerchi in lega da 20 pollici e un tetto panoramico in vetro.

All’interno, la Nuova Grandland presenta ulteriori elementi di design audaci, un’atmosfera calda e coinvolgente e un’attenzione particolare alla tecnologia. Un touchscreen da 10 pollici montato centralmente per l’infotainment orientato al conducente con Apple CarPlay e Android Auto wireless si trova al centro del cruscotto, mentre davanti al conducente c’è un cluster da 10 pollici completamente digitale che fornisce informazioni essenziali. I modelli GS e Ultimate sono dotati di un sistema di infotainment più grande da 16 pollici completo di ricarica wireless per smartphone. Le impostazioni utilizzate di frequente come il controllo del clima possono anche essere azionate in modo intuitivo tramite pulsanti fisici.

Il passo lungo di 2.784 mm e il portellone posteriore ripido aumentano lo spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio. I sedili posteriori possono essere ripiegati 40:20:40, creando un volume di carico fino a 1.645 litri. Con i sedili sollevati, la Grandland ha un volume di bagagliaio di 550 litri, un aumento di 36 litri rispetto al modello precedente.

Dal lancio, la nuova Grandland offre una gamma di propulsori completamente elettrificati, tra cui la Grandland completamente elettrica. Dotata di una potente batteria da 73 kWh e di un motore da 210 CV e di funzioni di risparmio energetico come la pompa di calore di serie, può percorrere fino a 550 km con una singola carica, con uno 0-100 km orari in 9,0 secondi. L’anno prossimo, la Grandland Electric sarà affiancata da una versione Long-Range con una batteria da 98 kWh e un’autonomia stimata di 700 km.

È disponibile anche la nuova Grandland Hybrid, che combina un motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri e 136 CV con un motore elettrico da 28 CV e tecnologia a 48 volt per offrire efficienza e prestazioni eccezionali, dando la possibilità di guidare in modalità elettrica in ambienti urbani. Abbinata a una nuova trasmissione a doppia frizione a sei velocità.

