Peugeot ad agosto e in tutto il 2024 è leader di un importante mercato auto

Secondo i dati ACAP, Peugeot è stata la marca con le vendite più elevate nel mese di agosto in Portogallo, sia nel mercato dei veicoli passeggeri che in quello dei veicoli commerciali leggeri e in entrambi. Con 1.554 unità vendute nel mese di agosto, Peugeot guida il mercato auto del Portogallo (VP+LCV) e registra una quota dell’11,2 per cento. Considerando solo il settore Autovetture, la casa del Leone è leader delle vendite con 1.173 unità, che equivalgono ad una quota del 9,9 per cento su questo mercato.

Con 1.554 vetture vendute il mese scorso, Peugeot è leader del mercato automobilistico portoghese

Per quanto riguarda l’esigente mercato dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot è stato anche il marchio più ricercato lo scorso mese. Ha consegnato 381 veicoli ai propri clienti e ha chiuso il mese con una quota di mercato del 18,2 per cento.

Riflettendo l’ottima accoglienza da parte dei portoghesi degli ultimi modelli venduti dalla Marca, nel 2024 la leadership di Peugeot si ripete equamente nei tre mercati. Nell’insieme del mercato VP+VCL , il marchio ha venduto 18.068 unità – una prestazione che supera di 4.559 vetture il secondo marchio nella classifica delle vendite – ottenendo una quota di mercato dell’11 per cento.

Nei primi otto mesi, Peugeot è anche la marca numero 1 nelle vendite di Autovetture con 14.361 unità vendute e una quota del 10,1 per cento. Il marchio è leader anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri fino alla fine di agosto, con 3.707 furgoni consegnati ai clienti, che rappresentano una solida quota di mercato del 17,5 per cento.

Nel mercato elettrificato, Peugeot continua a distinguersi, nei primi otto mesi, come marchio generalista leader nei veicoli a basse emissioni (LEV) con 3.065 vetture, nelle auto 100 per cento elettriche a batteria (BEV) con 1.927 unità e negli ibridi Plug- in (PHEV) con 1.138 vendite.

Il ruolo di primo piano di Peugeot sul mercato portoghese non si limita alle sue prestazioni commerciali. La casa del Leone sta portando avanti un’offensiva senza precedenti di innovazione di prodotto e tecnologie di elettrificazione, immettendo sul mercato modelli che meglio rispondono alle esigenze dei diversi clienti.

Dopo aver recentemente lanciato i nuovi 3008 ed E-3008 e la nuova generazione della sua gamma completa di Veicoli Commerciali Leggeri, il brand francese lancia questo mese i nuovi 5008 ed E-5008, che sostituiscono il SUV a 7 posti più venduto sul mercato. Riflettendo l’innovazione del Marchio e la qualità dei suoi prodotti, Peugeot è il primo produttore europeo ad offrire una garanzia fino a 8 anni su tutta la sua gamma 100 per cento elettrica a batteria.