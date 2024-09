Citroën si riposiziona in Germania e annuncia nuovi ambasciatori

Con il logo ridisegnato nel 2022, significativi adeguamenti dei prezzi e una gamma di prodotti moderna e rivista, il marchio Citroën si sta riposizionando in Germania. L’attenzione è puntata su una mobilità accessibile al maggior numero possibile di persone: con la nuova Citroën ë-C3, la prima piccola utilitaria completamente elettrica sviluppata e prodotta in Europa con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e la piccola Ami, la soluzione di mobilità elettrica che può essere guidata da persone di appena 15 anni, il marchio ha già stabilito nuovi standard in termini di mobilità individuale a prezzi accessibili.

Citroën si riposiziona in Germania e conquista il top kitesurf Linus Erdmann e Finn Flugel come nuovi ambasciatori

Con collaborazioni accattivanti nel mezzo della società e autentici ambasciatori del marchio, Citroën mira anche a posizionarsi come marchio pop e ad attrarre quindi un gruppo target più giovane. Campagne accattivanti aiutano il marchio a ottenere maggiore visibilità negli ambienti rilevanti e ad aumentare l’attuale tendenza di crescita.

La nuova direzione strategica si riflette già nei risultati attuali : secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il marchio francese ha aumentato il numero di immatricolazioni di nuove auto in Germania nella prima metà del 2024 del 59,8% (rispetto al nello stesso periodo dell’anno scorso) è aumentata in modo significativo: Citroën ha raggiunto il volume di vendite di automobili più alto e la quota di mercato più alta degli ultimi 14 anni.

Citroën Germany è lieta di aver acquisito due talenti eccezionali della scena del kitesurf, Linus Erdmann e Finn Flugel, come nuovi ambasciatori del marchio. Il marchio con il doppio angolo è ora supportato da altri atleti di punta che si sono fatti un nome in vari sport da tavola. La leggenda dello skateboard e imprenditore Titus Dittmann fa parte della famiglia Citroën dallo scorso anno.

Roman Franke, Responsabile Marketing Citroën Germania: “Linus Erdmann, Finn Flugel e Titus Dittmann incarnano al meglio l’immagine nuova e dinamica del marchio Citroën. Proprio come il marchio con la doppia angolazione, rappresentano coraggio, passione e volontà di aprire nuovi orizzonti. Gli atleti di successo utilizzano le loro piattaforme di social media per condividere il loro entusiasmo per Citroën con i loro follower. Non vediamo l’ora di realizzare numerosi progetti comuni”.

La collaborazione con i tre atleti e imprenditori fa parte di una strategia più ampia per posizionare il marchio più giovane in Germania. Citroën è diventata sponsor degli HipHop.de Awards 2023. Si tratta del più grande premio musicale della scena hip-hop nei paesi di lingua tedesca, che dal 2005 viene assegnato ogni anno a star nazionali e internazionali. Per gli Europei di calcio del 2024, il marchio ha supportato il documentario su YouTube “EM Home” insieme a Kevin Großkreutz. In un totale di dieci episodi, il campione del mondo e stella del calcio ha visitato dieci stadi del campionato europeo di calcio a bordo di un C5 Aircross, ha condotto interviste e ha incontrato i creatori di YouTube.

Il marchio è anche partner di cooperazione della Baller League con Doppelwinkel . La lega indoor per campi piccoli è stata fondata, tra gli altri, dal campione del mondo di calcio Lukas Podolski, iniziata nel gennaio 2024 ed è sinonimo di calcio emozionante e intenso. Al di là dell’aspetto sportivo, la presenza sui social media gioca un ruolo importante. Le partite hanno una portata molto elevata online: possono essere seguite gratuitamente tramite il canale Twitch ufficiale della Baller League e sui canali degli streamer partecipanti.

Citroën partecipa inoltre come partner alla famosa Coppa del mondo di windsurf, che si svolgerà a Sylt dal 27 settembre al 6 ottobre e dove sono attesi circa 200.000 spettatori, e presenterà in primo piano i veicoli sul posto. Il più grande evento di windsurf al mondo festeggia quest’anno il suo 40° anniversario e promette dieci giorni di sport acquatici ai massimi livelli. Con questa partnership a lungo termine, Citroën amplia ulteriormente il suo impegno nello sport. Inoltre, il marchio attualmente colloca sempre più i suoi modelli nei cinema e in diverse serie di prima serata.

Roman Franke: “Nell’ambito del riposizionamento di Citroën, il nostro obiettivo è rivolgerci a un gruppo target più giovane e collocare in modo autentico i nostri prodotti in ambienti rilevanti. Ci affidiamo inoltre ad autentici ambasciatori e a misure specificatamente adattate al mercato tedesco per aumentare la notorietà del marchio. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro portafoglio di modelli rinnovato: C3, C3 Aircross, Berlingo e SpaceTourer sono già stati completamente rinnovati. L’anno prossimo seguiranno altri veicoli”.