Citroen e-C3: aperti gli ordini in Germania, costa meno che in Italia

La prima auto elettrica europea a prezzi accessibili può ora essere ordinata in Germania: con la nuova Citroen e-C3, la casa franceseridisegna completamente il rapporto qualità-prezzo per le piccole auto completamente elettriche del segmento B. Con un prezzo di partenza di 23.300 euro leggermente più basso che in Italia, la ë-C3 offre un comfort senza pari, 300 chilometri di autonomia elettrica e buone dotazioni, pur essendo prodotta nello stabilimento Stellantis a Trnava, in Slovacchia, in Europa.

Citroen e-C3: l’elettrica low cost disponibile per l’ordine anche in Germania dove i prezzi partono da 23.300 euro

Con la nuova Citroen e-C3, Citroën apre un nuovo capitolo e, come casa automobilistica europea, accetta la sfida di rendere la mobilità completamente elettrica accessibile a tutti. Con un prezzo di partenza di 23.300 euro e una potenza di 84 kW/113 CV, la e-C3 è l’ideale per i clienti che desiderano sfruttare i vantaggi della mobilità senza emissioni nella vita di tutti i giorni a un prezzo giusto e conveniente. E per 27.800 euro, la ë-C3 MAX offre un’auto completamente equipaggiata ad un prezzo accessibile. La nuova piccola campionessa 100% elettrica può ora essere ordinata presso qualsiasi concessionario Citroën e sarà consegnata a partire dall’inizio dell’estate.

“Con la nuova Citroën e-C3, offriamo ai nostri clienti un’offerta unica: una piccola vettura ben equipaggiata, completamente elettrica, sviluppata e prodotta in Europa, con molto comfort, ricarica rapida da 100 kW e autonomia assolutamente sufficiente a un prezzo estremamente conveniente. prezzo. Per Citroën è sempre stato importante che le auto rimanessero accessibili e siamo convinti che la ë-C3, con un prezzo a partire da 23.300 euro, sarà molto interessante per molti clienti”, afferma Thomas Goldboom, capo di Citroën Germania.

La ë-C3 YOU è già dotata di un’ampia dotazione di serie, tra cui cerchi in acciaio da 4:16 pollici con copriruota Pyrite in nero opaco, specchietti esterni elettrici, fari automatici, sospensioni Citroën Advanced Comfort, alzacristalli elettrici, ausilio al parcheggio posteriore, fari a LED, regolatore di velocità e limitatore, aria condizionata, stazione per smartphone MyCitroën Play, sistema vivavoce Bluetooth ® , assistente attivo alla frenata di emergenza e avviso di deviazione dalla corsia, riconoscimento dei segnali stradali, assistente di attenzione, riscaldamento ausiliario con pre-aria condizionata tramite app MyCitroën e 7,4 kW di bordo caricabatterie.

La Citroen e-C3 MAX è molto ben equipaggiata, compresi cerchi in lega da 4:17 pollici con taglio diamantato, sedili Citroën Advanced Comfort, tetto in nero Perla Nera o bianco opalino, ausilio al parcheggio posteriore con telecamera per la retromarcia, clip colorate in bianco, giallo o vetri posteriori e laterali oscurati di colore rosso, ricarica induttiva per smartphone, climatizzatore automatico, MyCitroën Drive con touchscreen da 10,25″ e wireless Android Auto e Apple CarPlay.

Inoltre, i clienti possono aggiungere opzionalmente alle versioni YOU e MAX un caricabatterie di bordo da 11 kW, nonché un pacchetto invernale che include il riscaldamento dei sedili anteriori, un volante riscaldato e un parabrezza riscaldato.

Per quanto riguarda i colori degli esterni, i clienti possono scegliere tra cinque diversi colori della carrozzeria, tre colori del tetto e tre colori delle clip colorate. La Citroen e-C3 è disponibile di serie nel colore blu Monte Carlo. C’è anche la possibilità di scegliere tra Nero Perla Nera, Grigio Mercure, Rosso Elixir e Bianco Polare. I colori del tetto includono il nero onice, il bianco opalino o il corrispondente colore della carrozzeria. Le clip colorate sono disponibili in rosso, giallo e bianco. Negli interni, la ë-C3 YOU dispone di sedili in tessuto nero e grigio, la versione MAX con interni in grigio metropolitano con sedili rivestiti in tessuto/ecopelle grigia.