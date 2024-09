Peugeot TotalEnergies: momento difficile alla Lone Star Le Mans

Si può tranquillamente affermare che le stelle non si sono allineate per il Team Peugeot TotalEnergies alla Lone Star Le Mans (6 Ore di COTA). Nonostante un inizio di gara brillante da parte di Nico Müller (n. 93 9X8), che ha recuperato cinque posizioni nelle prime fasi ed è poi rimasto nella top ten durante il suo doppio stint, il team francese ha dovuto accontentarsi del 12 ° posto dopo sei ore di gara, disputate di fronte a circa 65.069 fan.

La fortuna non è stata ancora una volta dalla parte di Peugeot, poiché la 9X8 n. 94 è entrata in collisione con un altro concorrente alla partenza e ha forato lo pneumatico posteriore sinistro, prima di ricevere una penalità drive-through a metà gara. Il sistema ibrido ha poi ceduto a due ore dalla fine, con conseguente ritiro di una Peugeot 9X8 versione 2024 in questa stagione. È solo il primo ritiro per la vettura n. 94 dal suo debutto nel campionato mondiale.

“È stata una gara davvero dura oggi”, ha riassunto Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport. “Non ci sono molti aspetti positivi da trarre dal weekend, a parte forse la nostra prestazione in qualifica, dove abbiamo mancato l’Hyperpole per due centesimi, e la partenza della n. 93 in gara. Dopo di che eravamo a corto di ritmo e forse non abbiamo fatto le scelte migliori sugli pneumatici. Vorrei ringraziare il team per il duro lavoro svolto durante le sessioni di test e in gara. I Lions hanno già spostato la loro attenzione sul Giappone e sulla 6 Ore del Fuji, che si svolgerà tra sole due settimane.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport ha dichiarato: “Abbiamo trascorso la maggior parte della gara con una sola auto, poiché la n. 94 è uscita dalla competizione molto rapidamente e poi ha avuto un problema tecnico, che dovremo analizzare. La Peugeot n. 93 ha fatto una buona partenza, salendo al sesto posto, ma dopo è mancata di ritmo. Dobbiamo continuare a lavorare per entrare nella top ten e poi puntare alle prime cinque”.

Nico Müller (n. 93 PEUGEOT 9X8) ha dichiarato: “È stata una gara difficile per noi in termini di ritmo assoluto, soprattutto quando faceva molto caldo. Siamo andati un po’ meglio nelle fasi finali, ma ci è mancata la prestazione”.

Stoffel Vandoorne (n. 94 PEUGEOT 9X8) ha dichiarato: “Abbiamo avuto un inizio difficile con una collisione al primo giro e poi una foratura alla gomma posteriore sinistra. Abbiamo fatto qualche errore nella scelta delle gomme per il mio primo stint. È andata meglio nel mio secondo stint, ma a quel punto eravamo molto indietro. È stato un weekend deludente; non siamo mai stati veramente in lotta”.