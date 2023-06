Peugeot 9X8: primi giri a Le Mans per le due hypercar ibride

Il tradizionale Pesage (verifica tecnica) di venerdì e la giornata di test di domenica hanno dato il via ai festeggiamenti di questa eccezionale edizione della 24 Ore di Le Mans. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la nuovissima livrea delle due Peugeot 9X8, celebrando il centenario e i 30 anni della vittoria Peugeot a Le Mans.

L’azione in pista è iniziata domenica. Il sole splendeva (27°C) nella giornata di test e la folla di appassionati è accorsa per assistere ai primi giri dei 62 iscritti alla 24 Ore di Le Mans, quarto round del FIA World Endurance Championship (WEC).

Peugeot 9X8 a Le Mans

Peugeot 9X8: l’hypercar si prepara per la 24 Ore di Le Mans 2023

Mikkel Jensen e Paul Di Resta della 9X8 n°93 e Loïc Duval e Gustavo Menezes della 9X8 n°94 hanno avuto l’onore di effettuare i primi giri sul famoso tracciato francese. Jean-Eric Vergne e Nico Müller, che erano a Jakarta per due round della Formula E, scenderanno in pista mercoledì.

Le due hypercar ibride hanno mostrato costanza durante le sessioni, consentendo ai team di lavorare su assetti diversi, lunghi stint, ecc. La Peugeot 9X8 n°93 ha fatto segnare il suo miglior tempo in 3:30.427 con Mikkel Jensen durante la sessione pomeridiana mentre la vettura n°94 ha fatto segnare il suo miglior giro in 3:31.093 con Gustavo Menezes.

Il Team Peugeot TotalEnergies tornerà ora in pista mercoledì 7 giugno per le FP1, seguite dalla prima sessione di qualifiche alle 19:00.

Le dichiarazioni del team

Jean-Marc Finot, senior vicepresidente di Stallantis Motorsport, ha detto che stanno prendendo confidenza fisica con la pista anche se storicamente ci sono già stati. Hanno potuto testare il limite delle vetture con alcuni assetti e hanno passato la giornata a girare per vedere il loro comportamento in base al numero di stint, con l’usura delle gomme, ad esempio, per raccogliere quanti più dati possibili prima che le cose si facciano serie la prossima settimana con la 24 Ore di Le Mans. Sono riusciti a portare a termine il loro piano nonostante un problema elettrico sulla 9X8 n°93, che volevano mettere in sicurezza prima di tornare in pista.

Jensen ha dichiarato che è stato fantastico tornare a Le Mans. È qualcosa che aspettava da tre anni. È la pista e l’atmosfera migliori nel mondo delle corse. A loro piace stare qui, per loro e per l’hypercar è la prima volta che guidano su una pista del genere. Devono solo continuare a lavorare. È stato bello fare i primi giri e hanno ancora del tempo per prepararsi prima della gara.

Duval ha affermato che ieri non hanno avuto problemi. La Peugeot 9X8 ha funzionato bene. All’inizio non era soddisfatto al 100% del bilanciamento della vettura, ma poi hanno trovato alcune cose nel setup, che sembravano migliori. Sono stati costanti per tutto il giorno, soprattutto durante il lungo stint, il che è positivo. Hanno ancora tanto lavoro da fare e aspetti da capire, ma stanno andando nella direzione giusta.

Il programma completo della 24 Ore di Le Mans 2023

Di seguito riportiamo il programma completo della 24 Ore di Le Mans 2023 del Campionato Mondiale Endurance:

Domenica 4 giugno

20:00 – 20:30 / Meet & Greet – Team Hospitality – Support paddock

Mercoledì 7 giugno

20:00 / Mixed Zone – Garage Peugeot Sport – Working Paddock

Giovedì 8 giugno

12:00 – 12:30 / Meet & Greet – Team Hospitality – Support paddock

20:30 / Mixed Zone – Peugeot Sport Garage – Working Paddock

Venerdì 9 giugno

Conferenza stampa ufficiale Peugeot Sport con Linda Jackson, Jean-Marc Finot, Olivier Jansonnie e i sei piloti del Team Peugeot TotalEnergies.

17:00: Inizio della conferenza stampa

17:30: Q&A

Peugeot hospitality nel villaggio dei tifosi

Sabato 10 giugno

Diverse mixed zone dopo i cambi piloti – Garage Peugeot Sport – Woking Paddock

Domenica 11 giugno

Mixed zone dopo gara – Peugeot Sport Garage – Working Paddock