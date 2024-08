Stellantis Melfi: rinviata ancora la riapertura della fabbrica, stop a Fiat 500X

Ancora un rinvio per la ripresa della produzione presso lo stabilimento Stellantis Melfi. La riapertura del sito lucano è ora fissata per il 3 settembre, anziché per il 2 settembre come precedentemente previsto. Inizialmente, la ripresa era programmata per il 26 agosto. Inoltre, la Fim Cisl ha annunciato che, dopo la pausa estiva, la produzione nella fabbrica sarà limitata esclusivamente ai modelli Jeep Renegade e Compass, con la Fiat 500X che non verrà più prodotta, almeno temporaneamente.

Nuovo rinvio per la riapertura della fabbrica Stellantis Melfi dopo la chiusura estiva

“Con le limitate giornate lavorative programmate,” ha aggiunto il segretario Gerardo Evangelista, “la produzione avverrà solo su due turni. Questa situazione comporterà la necessità di un ampio ricorso al contratto di solidarietà per garantire il salario dei lavoratori.”

“Melfi,” ha concluso il sindacalista della Fim-Cisl, chiedendo “azioni concrete da parte della Regione e del Governo,” “deve prepararsi a continuare con gli investimenti avviati da Stellantis per il lancio della nuova produzione, previsto per i primi mesi del 2025 e il 2026. Questo piano include l’introduzione della piattaforma full electric medium con quattro nuovi modelli elettrici, una Jeep ibrida e l’assemblaggio di batterie.”

Ci auguriamo sinceramente che la situazione presso l’impianto Stellantis Melfi possa stabilizzarsi al più presto, anche se questo periodo di “attesa” potrebbe prolungarsi per mesi, forse oltre un anno. Il 2025 e il 2026 segneranno l’arrivo della piattaforma STLA Medium, destinata alla produzione di nuovi modelli automobilistici. Vedremo dunque nel corso dei prossimi giorni quali novità emergeranno a proposito dell’important sito produttivo di Stellantis che fino a qualche anno fa era considerato il fiore all’occhiello dell’azienda.