Peugeot svela tutti i dettagli e le specifiche della Boxer Minibus in Brasile

In Brasile è arrivato sul mercato un altro veicolo della Gamma Peugeot VUL, il veicolo utilitario Boxer Minibus. Il modello era già stato presentato al pubblico all’inizio dell’anno in occasione dell’evento Smart City, a Curitiba, ma ora inizia ad essere venduto in due versioni: Boxer Minibus Comfort del valore di R$ 319.990 e Executive del valore di R$ 329.990.

Peugeot Boxer Minibus arriva sul mercato in Brasile in due nuove versioni: Executive e Comfort, con una capacità da 17 a 19 persone

Questa nuova variante del Peugeot Boxer è stata interamente progettata per i clienti delle flotte del Marchio. Presenta quindi un design completamente funzionale e versatile, oltre a un motore 2.2 Turbo Diesel BlueHDi, con 140 CV e 34,7 kgfm di coppia, che fornisce potenza, agilità ed economia e soddisfa anche gli standard Proconve L7.

Il Boxer Minibus ha una capacità fino a 19 persone e il design è stato pensato nei minimi dettagli per offrire maggiore comodità, comfort e sicurezza agli utenti. Dispone quindi di nuovi fari con luci diurne, paraurti robusto e gommato, protezioni laterali, maniglie delle porte più resistenti ad azionamento verticale, ruota in acciaio da 16 pollici e maggiore protezione del passaruota.

Inoltre, viene fornita con l’elenco di equipaggiamenti standard più completo del segmento, con punti salienti tra cui l’aria condizionata anteriore e posteriore, l’assistente alla partenza in salita, il sistema Start & Stop e il controllo di stabilità (ESP). Il modello Executive permetteva di alzare il pavimento dell’abitacolo, dotando il furgone di uno dei bagagliai più grandi della sua categoria, con una capacità fino a 1.000 litri.

Peugeot Boxer Minibus è inoltre dotato di una nuova connettività per la gestione della flotta. MyPeugeot PRO è uno strumento digitale che offre numerose funzionalità e vantaggi, al fine di aumentare l’efficienza e semplificare la vita ai responsabili della flotta.

Di facile accesso e semplice da utilizzare, la piattaforma fornisce dati e informazioni in tempo reale, che consentono un migliore processo decisionale, un maggiore controllo dei flussi, l’ottimizzazione delle attività, un aumento della produttività e, di conseguenza, una maggiore redditività per l’azienda, indipendentemente dalle dimensioni. Le funzionalità si concentrano su quattro punti centrali: gestione della flotta, tracciabilità, recupero del veicolo e comportamento del conducente, fornendo report completi per ciascuno di essi.

MyPeugeot PRO è disponibile per i proprietari di Peugeot Boxer a partire dal modello 2024/2024 senza costi aggiuntivi per i primi 12 mesi e l’attivazione dello strumento è rapida e semplice. Con questa tecnologia, la casa del leone amplia la gamma di vantaggi per i suoi clienti professionisti contribuendo all’ottimizzazione dei costi operativi, oltre a rafforzare il rapporto di fiducia con i suoi clienti. E la novità arriverà sul mercato in Brasile attraverso Peugeot Boxer, modello 2024/2025, il primo veicolo Peugeot dotato di modulo di telemetria per la gestione della flotta e il recupero del veicolo approvato dalla fabbrica.