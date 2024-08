Nuova Fiat Punto e Croma: in tanti le sognano ma Fiat non ci sente

Nuova Fiat Punto e Croma sono due modelli molto amati che fanno parte della storia di Fiat e che hanno regalato numerose soddisfazioni alla casa torinese come numero di vendite e quote di mercato. Alla fine della loro carriera queste due vetture sono uscite di scena lasciando molto rimpianti. Sono in tanti infatti ad augurarsi un loro pronto ritorno sul mercato nel futuro prossimo.

Nonostante siano attese da molti nuova Fiat Punto e Fiat Croma per il momento non arriveranno

La verità però è che al momento nuova Fiat Punto e Croma non rientrano nei piani di Fiat che prevedono il ritorno di altri mitici modelli come la nuova Fiat Multipla che vedremo il prossimo anno e la Fiat Panda Fastback che invece farà il suo debutto nel corso del 2026. Nonostante ciò sono in tanti a sperare nel ritorno di queste auto come si evince dai tanti render apparsi nel corso degli anni ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di queste future auto.

Qui ad esempio vi mostriamo alcune immagini tratte dai video render del creatore digitale, Tommaso D’Amico, architetto e designer che nel corso dei mesi e degli anni ha ipotizzato quello che potrebbe essere lo stile di queste due auto in caso di ritorno sul mercato che al momento però come dicevamo poc’anzi rimane assai improbabile.

Eppure Stellantis averebbe le risorse, le tecnologie e le piattaforme per riportare sul mercato delle nuova Fiat Punto e nuova Croma. Al momento però l’idea non viene presa in considerazione sia perchè si tratta di auto che fanno parte di segmenti in via d’estinzione dato che ormai i clienti chiedono sempre più SUV e crossover. Inoltre per quanto riguarda Punto la casa torinese vuole evitare di fare concorrenza interna ad altre auto del gruppo Stellantis come Opel Corsa e Peugeot 208.