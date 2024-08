Nuova Fiat Multipla: ecco quanto costerà l’auto che potrebbe mettere in difficoltà Dacia Duster

Nuova Fiat Multipla è l’auto che vedremo debuttare il prossimo anno come secondo modello della nuova famiglia Panda che ha preso il via con il debutto ufficiale di Fiat Grande Panda lo scorso 11 luglio. La vettura debutterà verso la metà del prossimo anno e si dice che sarà l’auto con la quale Fiat tenterà di mettere in seria difficoltà Dacia Duster. La vettura sarà lunga circa 4,4 metri e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti.

Nuova Fiat Multipla: la vettura avrà un rapporto qualità prezzo davvero interessante

Nuova Fiat Multipa dunque potrebbe essere una delle novità automobilistiche più interessanti per quanto riguarda il 2025. L’auto nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e farà dello spazio interno e della capienza una delle sue armi migliori. Ovviamente anche il prezzo sarà uno degli aspetti pià interessanti di questo SUV dalle forme squadrate e dallo stile che ricorderà molto da vicino la nuova Fiat Grande Panda tanto che la stessa Fiat ha soprannominato questo modello come Fiat Giga Panda.

Quello che in tanti si chiedono è quelli che saranno gli elementi in comune con la vecchia Multipla che è stata prodotta e venduta tra il 1998 e il 2010. Per quanto rigaurda il prezzo come dicevamo poc’anzi dovrebbe essrere molto interessante per la sua categoria. Si dovrebbe partire da meno di 24 mila euro per la versione ibrida mentre l’elettrica al 100 per cento dovrebbe costare meno di 30 mila euro. Con questi prezzi dunque Fiat spera di conquistare preziose quote di mercato in futuro.