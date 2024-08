Fiat Panda Fastback rivoluzionerà il mercato dei SUV coupè?

Fiat Panda Fastback sarà una delle prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica torinese. Il suo debutto ufficiale infatti è previsto nel corso del 2026 come terza auto della nuova famiglia Panda che ha debuttato ufficialmente lo scorso 11 luglio a Torino con la nuova Fiat Grande Panda e che poi proseguirà nel 2025 con il debutto della nuova Fiat Multipla.

Fiat Panda Fastback: ecco come sarà il modello che debutterà nel 2026

Fiat Panda Fastback avrà dimensioni simili alla nuova Fiat Multipla con una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri. Se nella parte anteriore le due auto avranno molte cose in comune tra di loro e anche con la recente Fiat Grande Panda, al posteriore si tratterà di due auto molto diverse. Infatti la nuova Multipla sarà un SUV dalle forme squadrate che punterà sullo spazio interno e sulla capienza per passeggeri e bagagli.

Al contrario Fiat Panda Fastback sarà un modello più sportivo e glamour che darà meno importanza allo spazio interno e punterà sull’estetica e sull’aerodinamicità. Entrambe nasceranno su piattaforma Smart car di Stellantis e arriveranno sul mercato con una versione ibrida che sarà la entry level della gamma e con una versione elettrica al 100 per cento che invece sarà la top di gamma. Entrambe le auto comunque avranno un buon rapporto qualità prezzo.

Proprio in virtù di ciò sono in molti a pensare che alla fine la futura Fiat Panda Fastback possa avere un ruolo importante nella gamma di Fiat finendo per rivoluzionare il segmento dei SUV coupé o fastback dove potrebbe in breve tempo ottenere importanti risultati con un prezzo molto più competitivo rispetto a quello dei diretti rivali. Vedremo se davvero le cose andranno così nel frattempo qui vi mostriamo alcuni render delle scorse settimane in cui due famosi creatori digitali Avarvarii e Kleber Silva hanno provato ad immaginare quale sarà il design del futuro modello della casa automobilistica torinese.