Peugeot 208: nuovo restyling in arrivo?

Peugeot 208 è la vettura più popolare tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del Leone. A proposito di questo modello si vocifera da tempo che questa auto potrebbe prolungare il suo ciclo di vita anche oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Del resto parliamo di un modello molto amato che in vari mercati risulta essere tra le vetture più vendute in assoluto. Dunque ciò non stupisce.

Ecco come potrebbe cambiare Peugeot 208 con un secondo restyling in arrivo tra qualche anno

Si dice che lo storico marchio francese che fa parte del gruppo Stellantis stia pensando ad un secondo restyling per prolungare la vita della Peugeot 208. Questo potrebbe portare al modello alcune novità molto interessanti. Il suo arrivo potrebbe avvenire tra circa tre anni e dalla Francia hanno provato ad immaginare quali potrebbero essere i principali cambiamenti estetici per questo modello con questo nuovo aggiornamento.

Si tratta del sito francese Auto-moto che nelle scorse ore ha pubblicato un render in cui viene ipotizzato quello che potrebbe essere il design della futura Peugeot 208 dopo questo secondo restyling. La 208 attuale è stata introdotta sul mercato nel 2019 e per estenderne il ciclo di vita fino a una data indefinita, Stellantis avrebbe pianificato un secondo restyling. Questa strategia mira a ridurre i costi di sviluppo relativi ai modelli con motore a combustione interna, considerando che entro il 2035 dovranno essere eliminati dalla circolazione, a condizione che venga rispettato il divieto imposto dall’Unione Europea.

Secondo auto-moto, è probabile che la gamma di propulsori della futura 208 possa non subire grandi stravogilmenti, rimanendo fedele alle opzioni ibride da 100 e 136 cavalli già presenti su numerosi modelli Stellantis. Tuttavia, è previsto un aggiornamento stilistico, e non è da escludere che il design possa trarre ispirazione dal concept Peugeot Inception, svelato nel 2023.