Opel protagonista al raduno di auto d’epoca a Rüsselsheim

Il classico incontro di Rüsselsheim è tornato. Per il 20° anniversario, l’evento delle auto d’epoca inizia domenica 8 settembre 2024 con un nuovo concept – e Opel è proprio al centro di tutto con numerose mostre di “125 anni di costruzione automobilistica” e “60 anni di Opel”. studio di progettazione” . Opel Classic presenta modelli degli albori, come l’autovettura brevettata “System Lutzmann” del 1899 o la “Doktorwagen” 4/8 CV del 1909, nonché icone del design, auto da record e altri veicoli leggendari di quasi tutti i decenni.

Al raduno di Rüsselsheim Opel protagonista con auto d’epoca e modelli attuali

I modelli attuali almeno elettrizzeranno il pubblico allo stesso modo. Il nuovissimo SUV top completamente elettrico Grandland Electric sarà in mostra nella piazza del mercato di Rüsselsheim; Nel Motorworld Manufaktur i visitatori potranno dare un’occhiata alla Combo Electric a batteria. Oltre ai veicoli Opel Classic, l’Alt-Opel-IG sarà rappresentata in varie località con i leggendari modelli della casa tedesca. Per la prima volta il raduno di auto d’epoca ti invita in molti luoghi espositivi interessanti sparsi in tutta la città.

“Opel e il classico raduno di Rüsselsheim appartengono alla stessa famiglia. Siamo quindi molto lieti di poter presentare un portafoglio espositivo particolarmente ricco di 125 anni di costruzione automobilistica al salone delle auto d’epoca presso la nostra sede. I visitatori ci porteranno in un viaggio nel tempo, dai primi giorni della costruzione automobilistica fino al futuro automobilistico, che la nuova Grandland Electric rappresenta”, afferma Leif Rohwedder, direttore di Opel Classic, suscitando interesse per il raduno di auto d’epoca dell’8 settembre.

Nell’anno dell’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel”, ovviamente non dovrebbe mancare un protagonista al raduno di auto d’epoca: la prima Opel prodotta. Nella primavera del 1899, l’ autovettura brevettata “System Lutzmann ” uscì dalla fattoria di Rüsselsheim e segnò il via per oltre 75 milioni di veicoli della casa tedesca. Il millesimo era già nel 1906. veicolo costruito; La casa automobilistica di Rüsselsheim raggiunse la svolta decisiva nel 1909 con la “Doktorwagen” 4/8 CV . Con 3.950 marchi costa la metà rispetto ai lussuosi modelli concorrenti e apre la strada ad una fascia più ampia della popolazione di possedere un’auto propria. Nei decenni successivi seguirono numerosi modelli leggendari, tra cui il maestoso Admiral e l’ormai rarissimo Capitano “Buco della serratura” . Potranno essere visti tutti in centro l’8 settembre.

I modelli Admiral e Captain dimostrano chiaramente che da sempre Opel non solo costruisce automobili pratiche, ma sa anche suscitare le emozioni del grande pubblico con i suoi veicoli. Lo studio di design Opel, fondato 60 anni fa e il primo del suo genere in Europa, ha svolto un ruolo significativo in questo.

L’inaugurazione dello stabilimento nel 1964 rappresenta una pietra miliare nella storia della produzione automobilistica europea, proprio come il primo progetto che ne scaturì, che i visionari di Rüsselsheim presentarono al pubblico solo un anno dopo: la Experimental GT . Lo stravagante studio di auto sportiva colpisce per la sua caratteristica forma a “bottiglia di Coca Cola” e, sebbene non inizialmente previsto, matura in un’auto di serie in tempi record. I visitatori del raduno di auto d’epoca di Rüsselsheim potranno anche sperimentare ulteriori highlight sportivi con la coupé cult Monza GSE del 1986 e la Tigra V6 . Il prototipo, equipaggiato con un motore centrale da 155 kW (211 CV), commemora il 30° anniversario della fortunata Opel Tigra.

Gli sviluppatori hanno dimostrato 50 anni fa che, nonostante tutta la loro sportività, la sicurezza ha sempre la massima priorità nei veicoli Opel. Nel 1974 , con lo studio quasi di produzione OSV 40 basato sulla Kadett C, il produttore diede una visione visionaria alla tecnologia di sicurezza dei decenni successivi – con soluzioni che ancora oggi stupiscono molti visitatori dell’incontro dei classici.

L’ Opel Combo Electric, ordinabile già da alcune settimane, mostra in una veste moderna com’è la mobilità pratica, sicura e a zero emissioni locali per tutta la famiglia . La station wagon con tetto rialzato completamente elettrica, che per la prima volta nella sua storia offre di serie i fari adattivi Intelli-Lux LED Matrix antiabbagliamento , percorre fino a 345 chilometri senza sosta di ricarica (secondo WLTP 2 ) e raggiunge questo con il motore elettrico da 100 kW (136 CV) e una coppia massima immediatamente disponibile di 270 Newton metri e una velocità di 135 km/h.

Elegante e dinamica, spaziosa, flessibile ed elettrificata in ogni versione: questa è la nuova Opel Grandland . Dopo la sua anteprima pubblica a giugno, Opel sta ora realizzando il futuro con la Grandland Electric a batteria al raduno di auto d’epoca di Rüsselsheim. È il primo modello con visiera 3D nella parte anteriore e scritta OPEL illuminata nella parte posteriore – e la prima Opel sulla piattaforma STLA Medium, ottimizzata appositamente per i veicoli elettrici. In futuro sarà in grado di percorrere fino a quasi 700 chilometri senza emissioni locali senza fermarsi per effettuare la ricarica (WLTP 2.3). Il nuovo SUV di punta, che sarà presto ordinabile, dispone di tecnologie innovative come la luce Intelli-Lux Pixel HD con oltre 50.000 elementi, un pixel box semitrasparente all’interno e molte altre soluzioni pratiche.

I gioielli automobilistici e gli innovativi modelli di serie presentati da Opel Classic domenica 8 settembre potranno essere ammirati dalle 10:00 alle 16:00 nella piazza del mercato di Rüsselsheim e nel Motorworld Manufaktur. L’Alt-Opel-IG è rappresentata con altre mostre nelle ville Opel e nel Verna Park. Oltre alle automobili classiche, in altri luoghi della città sono attese anche motociclette, biciclette e trattori degli ultimi decenni, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e da un’ampia offerta culinaria.