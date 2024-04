Nuova Opel Grandland è stata svelata: le prime immagini

La nuova Opel Grandland è stata svelata oggi per la prima volta. La nuova arrivata porta nella versione di serie molte idee di design del pionieristico concept Opel Experimental. Questi includono in particolare il nuovo 3D Vizor con il blitz Opel centrale illuminato nella parte anteriore e il logo Oel illuminato in modo continuo nella parte posteriore. Ulteriori punti di forza includono il sistema di illuminazione Intelli-Lux Pixel HD con oltre 50.000 elementi, la piattaforma media STLA progettata specificamente per i veicoli elettrici a batteria e il nuovo pacco batterie piatto che può ospitare una batteria da 98 kWh. Ciò significa che la nuova Opel Grandland Electric può percorrere fino a circa 700 chilometri con zero emissioni locali senza sosta per la ricarica.

La nuova Opel Grandland è stata svelata con le prime immagini, la vettura mostra linee di design moderne e tanta tecnologia

Con la nuova Opel Grandland, la casa tedesca rende la mobilità elettrica ancora più attraente e adatta all’uso quotidiano. La nuova Grandland è la prima Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria. La nuova architettura, il nuovo pacco batteria piatto con una capacità della batteria fino a 98 kWh, il motore elettrico di nuova generazione e altre caratteristiche di risparmio energetico come la pompa di calore, di serie in Germania, assicurano che il nuovo Grandland Electric possa coprire fino a circa 700 chilometri senza emissioni locali secondo WLTP.

La nuova sottostruttura ha inoltre dato ai progettisti maggiore libertà nella progettazione. A prima vista colpisce l’aspetto imponente della nuova Grandland. 173 millimetri più lungo, 19 millimetri più alto e 64 millimetri più largo rispetto al suo predecessore, il nuovo arrivato trasuda pura sicurezza di sé (lunghezza del veicolo: 4.650 mm, larghezza: 1.905 mm, altezza: 1.660 mm). Insieme ai cerchi in lega leggera fino a 20 pollici, il nuovo Grandland segna chiaramente visivamente il top della gamma SUV Opel. Anche il design affilato del volto del marchio Opel contribuisce in modo decisivo a questo: il nuovo 3D Vizor integra il flash Opel, illuminato per la prima volta, e l’innovativa tecnologia “Edge Light”. Allo stesso tempo, la nuova Grandland riprende il design “Opel Compass” della concept Opel Experimental: la piega verticale e il Vizor orizzontale convergono con l’Opel Blitz elettrificato al centro.

Tuttavia, il nuovo Opel Blitz illuminato non è l’unica innovazione nel campo dell’illuminazione della nuova Grandland. A festeggiare la sua anteprima è anche la luce Intelli-Lux Pixel Matrix HD leader del settore. Per la prima volta il sistema conta più di 50.000 elementi (esattamente 51.200, ovvero 25.600 per lato) e consente una distribuzione della luce ad alta risoluzione.

A seconda della rispettiva situazione del traffico, la telecamera rileva gli utenti della strada che precedono e quelli in arrivo e la luce Intelli-Lux Pixel Matrix HD illumina in modo ancora più preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice. Il sistema offre una distribuzione della luce ancora più luminosa e uniforme senza abbagliare gli altri.

La sua verniciatura bicolore, il tetto visivamente “fluttuante” e i pannelli a contrasto allungano visivamente la nuova Grandland e ne sottolineano l’aspetto elegante. Il design della carrozzeria è chiaramente strutturato e appare fluido e organico allo stesso tempo. Le linee taglienti dei passaruota confluiscono nelle fiancate del veicolo e conferiscono alle ruote una maggiore presenza. I restanti pannelli attorno ai passaruota e nella zona inferiore della carrozzeria garantiscono un aspetto robusto. Il passo lungo 2.784 millimetri e il portellone posteriore fortemente inclinato aumentano anche lo spazio nell’abitacolo e nel vano posteriore. Il sedile posteriore può essere frazionato nel rapporto 40:20:40, consentendo un volume di carico fino a 1.641 litri.

La nuova Opel Grandland è il primo modello di serie della casa tedesca a integrare una scritta OPEL illuminata al centro della sua firma luminosa a forma di bussola. Inoltre, Opel sottolinea l’approccio “Greenovation” di pensare e costruire un’auto in modo da risparmiare risorse: il nome del modello non appare più in lettere cromate, ma è invece impresso al centro del portellone.

Il conducente e i passeggeri della nuova Opel Grandland vengono accolti da interni tanto audaci e chiari quanto caldi e accoglienti. Le linee orizzontali, come dal cruscotto alle porte, rafforzano la sensazione di larghezza e spaziosità, mentre il display centrale da 16 pollici, leggermente inclinato verso il conducente , e la console centrale alta trasudano sportività. Dietro il volante, un ampio display completamente digitale fornisce le informazioni più importanti.

Insieme all’head-up display Intelli-HUD, assicura che il conducente possa sempre tenere gli occhi sulla strada e godersi così il piacere di guida. Inoltre, la modalità Pure può essere selezionata manualmente o automaticamente. Ciò riduce al minimo necessario il contenuto del display informativo del conducente, dell’head-up display e dello schermo centrale, riducendo ulteriormente al minimo le distrazioni, soprattutto durante la guida sotto la pioggia o di notte. Come è tipico di Opel, le impostazioni utilizzate di frequente come l’aria condizionata possono essere controllate in modo semplice e intuitivo utilizzando solo pochi pulsanti fisici.

Le bocchette di ventilazione laterali si trovano nelle porte, che si estendono per tutta la larghezza del quadro strumenti. Anche il resto del design della cabina della nuova Opel Grandland sottolinea l’atmosfera di benessere e l’alta qualità: la parte superiore del cruscotto ha un design tecnico e offre due strutture superficiali. Anche qui si riflette il motivo “Edge Light” del nuovo Opel Vizor: i colori e le caratteristiche luminose sono utilizzati con precisione e si confondono con la luce ambientale indiretta dei display e degli inserti delle portiere. La parte centrale del cruscotto è rivestita in tessuto e si fonde visivamente con le porte, il che trasmette anch’essa un elevato livello di qualità.

I sedili ergonomici, che Opel ha ulteriormente sviluppato e dotato di nuove caratteristiche di comfort, sono certificati da Aktion Gesunder Brücken eV e hanno vinto numerosi premi, garantendo un piacere di guida puro e, soprattutto, rilassato. Nella nuova Opel Grandland sono disponibili per la prima volta cuscini laterali attivi. I due cuscini d’aria alloggiati nelle guance degli schienali migliorano il sostegno laterale e possono essere regolati secondo le preferenze personali. Inoltre, il sedile del conducente offre sia la ventilazione che la funzione di massaggio.

La funzionalità brevettata di ergonomia Intelli-Seat è già di serie su tutti i sedili anteriori. Una speciale depressione al centro del sedile riduce la pressione sul coccige e aumenta il comfort di guida, anche nei lunghi viaggi in autostrada. I passeggeri della seconda fila beneficiano di 20 millimetri in più di spazio per le gambe rispetto alla precedente Grandland. E fedele all’approccio “Greenovation” di Opel, tutti i tessuti e i rivestimenti degli interni sono realizzati con materiale riciclato al 100%.

Infine segnaliamo che per i clienti che non desiderano viaggiare in modalità completamente elettrica, la gamma di motori elettrificati di Opel offre ulteriori alternative. Il nuovo Grandland ibrido plug-in offre fino a circa 85 chilometri di autonomia senza emissioni locali.

“La nuova Opel Grandland rappresenta una pietra miliare per Opel. Ciò significa che ora ogni Opel è disponibile anche elettricamente. Questo è un grande passo avanti nella nostra offensiva elettrica. La nuova Grandland è stata progettata e sviluppata a Rüsselsheim e sarà costruita a Eisenach. Il legame con la Opel Experimental è inconfondibile. Offre innovazioni viste per la prima volta con questa straordinaria concept car. Il nuovo Grandland rafforzerà quindi la nostra posizione nell’importante segmento dei C-SUV”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.