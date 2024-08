Dodge Charger Pursuit, l’elettrica pronta a “proteggere e servire” nelle forze di Polizia

L’ottava generazione della Dodge Charger, quella che sta rimpiazzando sia la Challenger a due porte che la Charger a quattro porte, è una delle novità più emozionanti dell’anno per gli appassionati di una delle storiche muscle americane. Dodge, adesso, sembra avere pronta anche un’ulteriore sorpresa per le forze dell’ordine a stelle e strisce.

La casa automobilistica ha infatti svelato un’anteprima della Charger Pursuit. Considerando la popolarità dell’attuale Charger tra i corpi di polizia negli Stati Uniti, mettere a disposizione anche una versione della nuova Charger per la polizia è una scelta quasi scontata a questo punto. Dopotutto, Dodge è l’unica casa automobilistica che continua a offrire una berlina a quattro porte idonea per l’impiego nelle forze dell’ordine, in un mercato che offre soprattutto pick-up e SUV.

L’ultimo teaser, pubblicato dall’account Dodge Law su Instagram, mostra la muscle car completamente elettrica nella classica livrea della polizia. Si tratta senza ombra di dubbio della Charger Daytona EV, e non della versione a combustione interna (ICE) e motore Hurricane I6, grazie alle prese d’aria più piccole e al cofano ribassato.

Il concept mostrato sui social della nuova Dodge Charger Pursuit sfoggia una verniciatura bianca e nera tradizionale, con luci stroboscopiche sul tetto e la scritta “to protect and to serve” in bella vista sul cofano. Il post su Instagram afferma: “Non penserete davvero che ci siamo dimenticati di una leggenda. Restate sintonizzati per maggiori dettagli”, accompagnato dall’avviso: “Modello concept. Non disponibile per l’acquisto”. Insomma, il suggerimento c’è, il riferimento sembra abbastanza chiaro, ma bisognerà attendere per vederla davvero in azione.

La versione a due porte della Charger è arrivata come modello per il 2024, la variante a quattro porte invece debutterà nel 2025, ed è quella più adatta come auto di pattuglia. In quanto al propulsore, la Charger Daytona completamente elettrica offre una potenza che varia da 456 CV a 670 CV grazie ai suoi due motori elettrici, con un’autonomia fino a 510 km nella configurazione più efficiente. Dodge potrebbe anche proporre una versione Charger Sixpack con motore a combustione interna, dotata di un motore biturbo a sei cilindri da 3,0 litri che eroga tra 420 e 550 CV a seconda della configurazione. Secondo Mopar Insider, il concept potrebbe essere svelato in anteprima alla conferenza dell’International Association of Chiefs of Police, che si terrà a Boston dal 19 al 22 ottobre 2024.