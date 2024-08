Dodge rivela ufficialmente i prezzi della Charger Daytona 

Dodge ha ufficialmente rivelato il prezzo della sua controversa Charger Daytona First Edition 2024 completamente elettrica. Per il 2024, sarà disponibile solo come modello a due porte e verrà offerta in due versioni: R/T e Scat Pack. Entrambi i modelli includeranno di serie gli aggiornamenti Direct Connection eStage, che li distingueranno dalle versioni del 2025.

Negli Stati Uniti svelati i prezzi di Dodge Charger Daytona First Edition

La nuovissima Dodge Charger Daytona R/T del 2024 partirà da un prezzo di vendita consigliato dal produttore statunitense di $ 59.595. Nel frattempo, la Charger Daytona Scat Pack, che è in cima alla gamma, parte da $ 73.190. Entrambi i prezzi escludono una tassa di destinazione di $ 1.995. Queste muscle car elettriche hanno anche diritto a un credito d’imposta federale completo di $ 7.500 quando sono in leasing, il che le rende un’opzione interessante per gli acquirenti di auto ad alte prestazioni.

La Charger Daytona R/T è equipaggiata con un aggiornamento Direct Connection Stage 1 installato in fabbrica, che ne aumenta la potenza a 496 cavalli. Il veicolo è dotato di cerchi in alluminio da 18 pollici, abbinati a pneumatici all-season 245/55R18, e dispone di sospensioni sportive. La versione Scat Pack porta le prestazioni a un livello superiore con un Direct Connection Stage 2 Upgrade, che eroga ben 670 cavalli. Accelera da 0 a 10 km/hin soli 3,3 secondi.

Entrambi i modelli vantano un design elegante con portello nascosto, proporzioni widebody e un esclusivo passante anteriore R-Wing per migliorare l’aerodinamica. Inoltre, lo scarico Fratzonic Chambered Exhaust, una caratteristica in attesa di brevetto, garantisce che questi veicoli elettrici mantengano il suono aggressivo tipico delle muscle car Dodge.

I clienti della Dodge Charger Daytona 2024 potranno scegliere tra una stazione di ricarica domestica di Livello 2 o 600 $ di crediti di ricarica tramite Free2move Charge. Un caricabatterie rapido CC di Livello 3 può ricaricare l’auto dal 20% all’80% in poco più di 27 minuti. La produzione dei modelli Charger Daytona a due porte inizierà nell’estate del 2024, seguita dalle versioni a quattro porte e da altri modelli a benzina nel 2025.